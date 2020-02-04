"Следим за ходом событий и будем готовы помешать"

В феврале специальная комиссия должна проверить Северо-Крымский канал якобы на предмет возможности восстановления подачи воды в Крым

Об этом сообщил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий в своем Телеграм-канале. По его информации (которую предоставили источники в Кабмине), комиссия выдвинется 11-12 февраля в пгт Чаплинка Херсонской области.

Билецкий отметил, есть вероятность, что данные могут не подтвердиться, "но учитывая теплый диалог, который строит Зеленский с Россией, информация очень похожа на истинную".

Лидер "Нацкорпуса" напомнил, что до перекрытия Северо-Крымского канала полуостров получал около 85% пресной воды именно из этого источника.

"Перекрытие принесло России серьезные проблемы и денежные потери. Обеспечивать ресурсом территорию, признанную оккупированной всеми возможными документами - решение, которое заслуживает статьи "Государственная измена", отставки Кабмина и импичмента президента. Все неравнодушные - проверяем информацию, следим за ходом событий и будем готовы отправляться на место, чтобы помешать пособникам оккупантов! Прошу распространение", - заявил Билецкий.

Ранее мы сообщали, в оккупированном Крыму идет вовсю военная пропаганда детей. В сети недавно поделились кадрами со школьниками из Керчи. Дети одеты в военную форму или милитаристский костюм пропагандистской российской организации "Юнармия". Некоторые дети стоят даже с оружием.

"Хроники оккупации в городе Керчь. Российский агрессор продолжает свое черное дело в подготовке путлер-югенд", – написал в соцсети украинский офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Также мы писали, на днях Украину посетил президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган, который категорично отказался признавать аннексированный Крым частью РФ.

Эрдоган заявил об этом журналистам перед своим отлетом в Киев 3 февраля. Сообщается, что Турция продолжает следить за положением крымских татар на крымском полуострове:

«Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением», - заявил Эрдоган.

Напомним, оккупанты Крыма взялись за «воспитательную работу» детей, кадры безумия: "дали автоматы и..."

Как сообщала Politeka, что в Крыму переполох из-за разрушений оккупантов, вопиющие фото