У захватчиков в Крыму большие проблемы с водоснабжением, из-за чего будут предприняты кардинальные меры

Так, в оккупационной администрации Симферополя появилось сообщение об ограничении водоснабжения с 10 февраля. Согласно графику, подача воды будет осуществляться с 10 до 12 и с 18 до 22 часов. При этом подача горячей воды только по выходным. Ограничения пока не коснутся больниц и учреждений образования.

Отмечается, что если не предпринять никаких мер и потреблять воду в привычных объемах, то ее хватит Симферополю лишь на 90-100 дней. Крымские водохранилища естественного стока наполнены лишь на треть. Общие запасы в трех водохранилищах, снабжающих Симферополь, около 28 млн куб. м (5 млн куб. м из них - остаток, который невозможно использовать). Это примерно в два раза меньше, чем год назад. Причиной нехватки воды является длительное отсутствия осадков.

Ситуацию активно обсуждают в сети.

"Потому что Крым Путин украл, а воду украсть не смог. Тот случай, когда русские патриоты мечтали заморозить бандеровцев, но промахнулись и вместо этого засушили крымчан"

"Не рий чужому яму, сам у неї потрапиш. Народна мудрість. Запорєбріком такого не чули."

"води в морі завалісь, сінгапур бере воду з моря бо має клепку і гроші, але мокшам це не грозить ))"

"Вони ж хотіли в родную говень?"

"А Вы думаете, что просто так путин заложников в Крыму набирает? На воду менять будет. 99%"

"а воняющих потом граждан будут ссаживать с поездов бгггг"

"Настало "горькое похмелье"... Сушняк.."

"Ну мост же им как-то провели,вот и воду нехай проводят. :)"

Ранее мы сообщали, лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий предупредил о том, что украинская сторона, возможно, собирается возобновить водоснабжение в Крым. По словам Билецкого (согласно его источника в Кабисине Украины), 11-12 февраля готовится отправление специальной комиссии в пгт Чаплинка Херсонской области, которая должна проверить Северо-Крымский канал якобы на возможность восстановления подачи воды.

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