Все станет ясно уже в ближайшее время

Российский президент Владимир Путин по максимуму постарается выжать со встречи «нормандской четверки», которая должна состояться в апреле

Он прибегнет к своим любимым методам: шантажу и ультиматумам, сообщается в телеграмм-канале «Вольнодумец»

Так, не исключено, что одним из условий своего появления за круглым столом Путин поставит обязательный визит Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона в Москву на празднование 75-й годовщины победы во Второй мировой войне.

Сама же встреча может быть только на условиях РФ, потому что на другие кремлевский небожитель просто не согласится.

«Давление на лидеров будет колоссальным, а на Украину особенно. В СМИ будут разгоняться слухи о скором захвате всей Украины военным путем; будет давление о возможном присоединении ЛДНР к РФ; усилятся обстрелы и провокации на фронте, а в самом Донецке или Луганске российские оккупанты обстреляют жилые кварталы и обвинят ВСУ, и т.п.», – говорится в сообщении.

Как на самом деле выглядит российское миролюбие, ярко демонстрирует ситуация с непокорным беларусским президентом Александром Лукашенком, которому все сложнее уворачиваться от братских объятий Путина.

Чтобы «батька» не особо метался, Россия начала на границе с Беларусью разворачивать ударные дивизии, параллельно удвоив количество личного состава. ВВП осталось лишь назвать дату начала «боевых учений», как это было перед захватом Крыма в 2014 году.

Ранее мы писали, что в Кремле придумали, как заставить Украину принять обратно разрушенный войной Донбасс на российских условиях, а потом бескровно оттяпать два региона и включить их в состав РФ с согласия жителей этих территорий.

Напомним, в оккупированном Крыму грядет катастрофа, которая коснется всех.

Как сообщала Politeka, в Украине нашли многотысячный резерв для противостояния Путину.

Также Politeka писала, что Путина поймали на преступлениях в Украине, тревогу забили в Европе.