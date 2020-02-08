Силы ООС продолжают нести невосполнимые потери на Донбассе

Известно, что вчера, 7 февраля, на передовой скончался ветеран АТО, известный парамедик Игорь Недилько (Фаш).

Как передает Politeka.net, эту информацию в своем Facebook сообщила парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра".

Игорь Недилько на протяжении шести лет не покидал передовую, а за время службы в составе "Ангелов Тайры" спас около 400 человек.

"Война свое возьмёт. Ты выжил в битвах, но она тебя нагнала отложенной смертью - последствиями контузий и болью за судьбу Родины. Сегодня твое тело доставлено в морг на машине, в которой ты вывез к жизни сотни человек. Я не могу передать глубину мой печали", – рассказала Паевская.

Парамедик "Тайра" также добавила, что у "Фаша" остался на мирной территории 14-летний сын.

Также известно, что Игорь Недилько воевал сперва в составе 129 ОРБ. В 2015 году он перешел в 28 омбр 18 отдельного мотопехотного батальйона, где служил до апреля 2017 года. Последние два года был парамедиком в составе "Ангелов Тайры". Также был волонтером в "Самообороне Мариуполя".

Раньше мы сообщали о том, что российско-оккупационные войска "Л/ДНР" заняли новые позиции на Донбассе.

По информации пресс-центра штаба ООС, боевики обустраивают себе новые позиции, при этом они используют для этого дома мирного населения.

В сообщении говорится, что БПЛА СММ зафиксировали подземный блиндаж, построенный совсем недавно. Он находился у дома, который находился на востоке-севере от н. п. Сосновское, неподконтрольному украинской стороне.

Ко всему прочему беспилотник обнаружил, что в Сосновском боевики "ДНР" расположились в не менне шести гражданских зданий. У соответствующих домов стояли военные грузовики и автомобили. К тому же там находились бронетранспортер и буксируемый миномет.

В сообщении добавили, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации грубо нарушают нормы международного гуманитарного права.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", отомстив за все.

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донбассе расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.

Также Politeka писала, что девушка погибшего на Донбассе бойца ВСУ огорошила признанием.