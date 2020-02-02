Подруга погибшего на Донбассе от пули снайпера молодого бойца Николая Сорочука, волонтер Ярина Чорногуз пообещала заменить его на фронте.
Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.
"Извини, что не была рядом, когда ты погиб, это я должна была твое тело выносить вместе с твоими собратьями из того окопа. Ничтожество, что стреляло в тебя, погибнет бесславной смертью. Ничтожество в Кремле, которое ввело войска в нашу с тобой степь, умрет так же бесславно. А ты, Красный, будешь жить. Такие, как ты, не умирают и если случаются, как там в одной песне, то на всю жизнь", - написала она.
Девушка пообещала, что научится владеть оружием так же хорошо, как Николай. "Короче, будем воевать", - подытожила она.
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Ярина Чорногуз также отреагировала на пересуды, вокруг ее отношений с погибшим бойцом.
"Меня за любовь к тебе будут поливать грязью и оговаривать все, кто никогда не способен представить, какой может быть любовь между двумя свободными духом от всех предубеждений людьми, которые выбрали для себе сознательно войну бок о бок на защиту Украины, а она для нас с тобой никогда не была, не является и не будет абстракцией, она - наша сущность, а мы – ее", - написала она.
Отметим, девушку поддержали пользователи сети.
"Хочется сказать тем, кто обвиняет в пиаре. Я не знаю ни Николая, ни Ярины. Но благодаря сообщению Ярины, думаю и вспоминает о Николае, а поэтому и о других наших защитниках. Память тех, кто его знал лично важна, она всегда будет с ними. Но для других - сообщения Ярины - это шанс сохранить память о герое войны "," Правильно! Пиши! память должна жить🙏 Ты сильная!", "Яра, сильная и мощная. Поэтому и он будет жить в тебе вечно", "Очень сильно... живите за двоих", - пишут в комментариях.
Напомним, боец ВСУ Николай Сорочук погиб в ночь на 22 января на передовой от пули снайпера. Герою было всего 22 года. Николай Сорочук родом из села Лище, около Луцка.
Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", «отомстили за все».
Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.
Также Politeka писала, что террористы прорвались и расстреляли ВСУ из пулеметов.