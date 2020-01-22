П'яна росіянка влаштувала бешкет на борту літака Pegas Fly, який летів з Уфи в Дубай

Після того, як літак злетів, добряче зп'яніла пасажирка почала співати пісні і танцювати прямо в своєму кріслі, передає Politeka з посиланням на росЗМІ.

Коли сусіди по салону і бортпровідники почали вимагати від жінки поводитися належним чином і не порушувати спокій інших пасажирів рейсу, дамочка закотила першокласну істерику. Вона почала ображати людей і відбиватися від них сумкою.

Капітан екіпажу, дізнавшись про події на борту, пригрозив, що змушений буде зробити вимушену посадку в Ірані, щоб висадити дебоширку. Загроза дуже подіяла на тих, хто був у салоні, і вони схопили жінку і скрутили їй руки скотчем.

Втомившись від перепалки, зв'язана жінка заснула в своєму кріслі. Після прильоту в Дубай її передали в руки представникам місцевих правоохоронних органів.Їй доведеться відповідати перед законом за перешкоджання польоту повітряного судна і створення небезпеки для пасажирів.

Відео, як «в'яжуть» дебоширку, з'явилося в соцмережах.

«Стрьомно в Ірані приземлятися? Братська країна як ніяк», «Треба було викинути її!!!!», «Скрепненько..так. Зазвичай ще: "за що?!!!) Все вірно, треба всім свиняче рило показати. Навіть якось дивно тихо. На рот напевно теж скотч намотали.)», – пишуть у коментарях під цим записом.

Як зазначається у пресі, – це не перший схожий випадок серед росіян. Так, у грудні минулого року скотчем до крісла довелося примотувати пасажира рейсу «Кисловодськ-Новосибірськ», який не на жарт розгулявся.

Ми також писали, що російські правоохоронці затримали пасажира авіарейсу " Москва – Ростов-на-Дону. Він дозволяв собі палити на борту літака, а потім, коли бортпровідник зробив йому зауваження і попросив прибрати сигарету, вдарив його.

Нагадаємо, п'яних росіянок жорстко провчили за глузування над «мовою».

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