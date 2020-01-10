В Антальї здійснив жорстку посадку літак російської компанії Nordwind Airlines Airbus A321.

Про це повідомляють телеграм-канали LIFE SHOT і Mash. На доказ своїх слів, канали опублікували фото аварії.

Як повідомляють очевидці, літак отримав серйозні пошкодження, коли летів з Москви. У лайнера виявилися пошкоджені кріплення передньої стійки шасі, в результаті чого у Airbus у Airbus буквально розірвало фюзеляж.

Наголошується, що пілоти побачили дим на борту і запросили екстрену посадку в Туреччині.

Повідомляється, що на борту не було пасажирів. За попередніми даними, в результаті аварії ніхто не постраждав. Зараз до перельоту готують резервний борт.

Нагадаємо, що 8 січня в Ірані впав український літак, який здійснював рейс з Тегерана до Києва. На борту літака було від 167 до 180 осіб. Всі вони загинули. Дані з різних джерел відрізняються. Втім, як і причини аварії.

Наприклад, глава РНБО Олексій Данилов розповів, що у його відомства є як мінімум сім версій, чому міг впасти український Boeing. Чотири версії озвучують громадськості, а три залишаються засекреченими. Українська сторона розглядає наступні причини авіакатастрофи: теракт на борту, технічні несправності, ураження літака російською ракетою ЗРК «Тор», а також зіткнення літака з безпілотником.

При цьому канадський уряд, посилаючись на своїх розвідників, заявив, що український літак, на борту якого знаходилися, у тому числі, громадяни Канади, збили іранської ракетою. За словами прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, найімовірніше, це було зроблено помилково. Іранська сторона, звичайно ж, звинувачення відкидає.

Нагадаємо, крах українського Боїнга в Ірані: з'явилися нові кадри трагедії, "вогненні спалахи і..."