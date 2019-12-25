Пасажирський вертоліт був змушений здійснити жорстку посадку на відкритій місцевості

Про це пишуть росЗМІ, передає Politeka.net.

Повідомляється, що НП з повітряним судном сталася сьогодні вранці, 25 грудня, в Красноярському краї.

Зокрема, вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Красноярські авіалінії" з 24 пасажирами на борту був змушений здійснити жорстку посадку через складні погодні умови.

У підсумку, вертоліт з людьми перекинувся, внаслідок чого деякі пасажири отримали різні травми. За інформацією Моз РФ, було поранено шестеро людей, у них діагностовано переломи.

Інсайдер в МНС стверджує, що причиною НП став сніговий вихор, в який влучив вертоліт.

Через жорстку посадку у пасажирського вертольота була пошкоджена хвостова балка. На борту вертольота, який впав при зльоті, були вахтовики-нафтовики.

На місці авіакатастрофи працює слідча група, якій належить з'ясувати всі обставини НП з вертольотом.

Раніше ми повідомляли про те, що літак з людьми несподівано спалахнула в небі. НП сталася в понеділок, 16 грудня з літаком американської авіакомпанії United Airlines, що вилетів з Сан-Дієго в Чикаго. Як стало відомо, під час польоту у нього загорівся двигун.

Один з пасажирів зняв на відео полум'я, яке було видно з вікна літака. Через спалах рейсу довелося зробити вимушену посадку в аеропорту Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Представники авіакомпанії повідомили, що при посадці ніхто не постраждав. Пізніше пасажирів відправили в Чикаго іншим літаком.

Також ми повідомляли про те, що у пасажирського літака раптово відмовив один з двигунів. Повітряне судно, яке летіло з Атланти в Балтімор, було змушене здійснити екстрену посадку.

Пригода сталася на висоті 10 кілометрів. На борту літака MD-88 було 148 пасажирів і шість членів екіпажу. Він попрямував в міжнародний аеропорт Ролі-Дарем, північна Кароліна.

Через годину після зльоту, знаходячись над Вірджинією, у літака відмовив лівий двигун і рейс був скасований. Пілоти розвернули літак назад.

Нагадаємо, літак впав поблизу житлового будинку: все в чорному диму.

Як повідомляла Politeka, смертельна НП сталася на борту літака, "врятувати не вдалося".

Також Politeka писала, що літак з людьми впав у воду: десятки людей безслідно зникли.