Из Японии поступила тревожная новость о первом случае заражения гражданина Украины опасным коронавирусом

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на журналиста Итар-тасс Василия Головнина и минздрав Японии.

По информации Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, на борту карантинного круизного судна Diamond Princess произошло шесть новых случаев заражения китайским коронавирусом. Среди заболевших оказался гражданин Украины, а также граждане Филиппин и США.

"По меньшей мере один гражданин Украины заражен коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит сейчас под строгим карантином в японском порту Иокогама. Об этом сегодня сообщил местный Минздрав. Украинцы были в команде судна", - написал Головнин.

По данным СМИ, украинец и филиппинцы являются членами экипажа судна.

Напомним, что тяжелая обстановка сохраняется на круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого находятся 25 граждан Украины. Как известно, на судне обнаружили пассажиров с симптомами коронавируса, после чего судно поместили в Японии на карантин.

Как рассказал один из членов экипажа, паники на судне нет, но коронавирусом уже заразился 61 человек.

"Все пассажирские зоны закрыты. Все сидят в каютах. Только члены экипажа работают. Сегодня 40 человек сняли с лайнера и забрали в госпиталь. По официальным данным, у нас 61 человек с положительным тестом. Паники нет. Все ходят в масках и перчатках", - подчеркнул член экипажа.

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