В центре эпидемии смертоносного коронавируса строители заканчивают возведение грандиозной больницы на 1000 человек

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на китайское информационное агентство Синьхуа.

Строительство больницы для лечения больных смертноносным коронавирусом в китайском мегаполисе Ухань завершили в рекордно сжатые сроки - всего за 10 дней.

Площадь гигантской больницы составила 25 тыс. кв. м. В госпиталь на работу уже прибыли 1400 военных медиков.

Кадры развернувшейся стройки действительно поражают воображение.

Отметим, что даже такой супер-больницы может не хватить для локализации эпидемии. Ведь за последние сутки более чем на 3000 выросло число зараженных. Это абсолютный рекорд.

Взрывной рост совпал с созданием и введением новых экспресс-тестов, которые помогают выявить вирус всего за 15 минут. До этого в Китае рост инфицированных был 1500 в сутки, а тестов выпускалось не более 2000.

Теперь тестов стали делать больше и проверять больше людей за сутки. Поэтому так сильно выросло число зараженных.

С учетом последних данных, даже такой большой больницы мало для всех заболевших.

Ранее мы также отмечали, что число жертв смертоносного коронавируса превысило 300 человек.Национальная комиссия по здравоохранению в Пекине сообщила о новых 45 жертвах. Также в Китае подтвердили еще 2590 новых случаев заражения, 1921 из которых — в провинции Хубэй, где началась вспышка смертельного вируса.

Именно в Хубэе зафиксированы все смертельные случаи от коронавируса в Китае. По последним данным, общее число инфицированных в провинции составляет 9 074 человека. 1118 из них находятся в тяжелом состоянии, а 444 — в критическом состоянии. Еще 43 121 все еще находятся под наблюдением на предмет заражения.

Также, уже зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая. На Филиппинах от коронавируса из Китая умер 44-летний пациент.

Напомним, Украину охватила истерия, аптеки опустели из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, эпидемия коронавируса побила рекорд, Китай решился на отчаянный шаг.

Также Politeka писала, что появилось экстренное решение ВОЗ по ситуации с коронавирусом.