В китайской провинции Хунань, что по соседству с провинцией Хубей, откуда началась эпидемия коронавируса, зафиксирована вспышка смертельного птичьего гриппа H5N1

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Китая.

Отмечается, что падеж птиц, вызванный вирус птичьего гриппа, произошел на ферме в городе Шаоян. Всего здесь содержали 7 850 кур, из них 4 500 - умерли от этой инфекции. По распоряжению местных властей, после вспышки было забито 17 828 голов птицы.

Случаев заражения человека вирусом H5N1 в провинции Хунань не зафиксировано.

Напомним, в начале января 2020 года вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Люблинском и Великопольском воеводстве Польши.

В целом, на фермах из-за вспышек коварного гриппа погибли более 40 тысяч птиц.

Что касается Великопольского воеводства, то вирус был обнаружен на ферме, где содержались 65 000 кур. Как заявил ветеренар воеводства Анджей Жарнецький, теперь в регионе проверят 31 птицеферму.

В обоих районах вокруг очагов заболевания были организованы 10-километровые зоны контроля с целью недопущения распространения опасного вируса в соседние регионы.

Как известно, впервые вирус птичьего гриппа был обнаружен в 1996 году в Китае у гусей. Вскоре стало известно о возможности передачи вируса человеку.

Основные симптомы, которые наблюдаются у больных птичьим гриппом: температура достигает отметки 39 градусов, лихорадка (10 — 12 суток), головная боль, кашель с мокротой (в ней может быть кровь), развивается бронхит и ринит. Еще пациентов может беспокоить диарея, рвота и боль в животе. В редких случаях развивается поражение нервной системы, печени и почек.

Напомним также, что вспышка страшной болезни поставила на уши всю Одесскую область: среди жертв дети.

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