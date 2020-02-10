Из-за шквального ветра под Львовом упавшие деревья повредили железную дорогу

ЧП произошло во Львовской области в понедельник, 10 февраля. О нем сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци». Представители компании рассказали о том, что сильный ветер повалил деревья прямо на участок железной дороги. Это привело к задержке движения нескольких поездов.

«Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, перегонах Самбор - Дубляны - Дрогобыч, Любень Великий - Комарно - Коропуж, Персенковка - Старое Село», - рассказали в «Укрзализныце».

На ликвидацию последствий непогоды были отправлены коммунальщики. Известно, что из-за ЧП оказалось задержано движение поездов № 357 Киев – Рахов, № 146 Ужгород – Львов, а также нескольких пригородных поездов.

В «Укрзализныце» призвали внимательно следить за объявлениями на вокзалах в связи с возможными изменениями в расписании движения других поездов.

Отметим, что предупреждение о резком ухудшении погоды в Украине ранее выпустил Укргидрометцентр.

Так, мы писали, что 10 февраля ожидаются сильнейшие порывы ветра, мокрый снег и метели, поэтому эксперты объявили в некоторых регионах "оранжевый" уровень опасности.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, больше всего пострадают западные области Украины.

"10 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значений мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", – сказано в сообщении.

Температура воздуха в западных областях достигнет +8 градусов, в центре будет до +5. Ожидается снег с дождем. Холоднее всего будет в восточных регионах Украины: днем тут синоптики прогнозируют до -3 градусов, а ночью – до 16 мороза.

На юге Украины без осадков, днем до -7 градусов, а ночью – до -10. В столице в понедельник днем ожидается +3..+5 градусов, а ночью до -5, пройдет снег.



Напомним, жуткий шторм атакует Украину, срочный прогноз синоптиков.

Как сообщала Politeka, всплыли нюансы сотрудничества "Укрзализныци" с немецкой компанией.

Также Politeka писала, что «Укрзализныця» больно обломала украинцев, скидок на билеты больше нет.