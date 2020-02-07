Крупнейший железнодорожный концерн в Европе, немецкая компания Deutsche Bahn, готова помочь украинцам советами

Член правления Deutsche Bahn Рональд Пофалла рассказал, о каком именно сотрудничестве идет речь, передает DW.

По его словам, в настоящее время речь идет только о консультировании, в дальнейшем участие немецкой стороны, возможно, будет расширено.

"На начальном этапе речь пойдет о консультировании... Если консультирование будет иметь успех, возможно речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство "Укрзализныци" в процессе управления. То есть управление будет осуществляться, как и ранее, самими украинцами, но будет усилена нашими менеджерами", - заявил Пофалла.

Представитель Deutsche Bahn добавил, что в зависимости от успешности консалтинга, будут определены будущие шаги. Если немецкая сторона не найдет точек соприкосновения с руководством Украинской железной дороги, то нет смысла вести дальнейшие разговоры.

При любых условиях, немецкая сторона считает, что начинать работу надо быстро, если этого хотят украинцы.

Пофалла подчеркнул, что, согласно предварительным оценкам, есть необходимость оптимизировать "Укрзализныцю" с экономической точки зрения. Также он добавил, что вопрос реформирования железной дороги получил политическую поддержку.

Напомним, 5 февраля, в Киеве был подписан Меморандумом о взаимопонимании между АО "Укрзализныця" и немецкой Deutsche Bahn AG.

Ранее мы сообщали, 29 января Кабмин согласовал решение об увольнении Евгения Кравцова с поста главы "Укрзализныци". Кравцов (получавший 9 миллионов гривен зарплаты на упомянутой выше должности) говорил о том, что хочет уйти в отставку еще в конце прошлого года и утверждал, что планировал перейти в публичный сектор.

Также мы писали, украинцы часто жалуются на сервис нашей железной дороги. Традиционно, летом пассажиры изнывают от жары, а зимой в вагонах, порой, стоит гарь. Более того, нередки случаи, когда пассажиры жаловались на "табуны" тараканов.

Недавно всплыл скандал с беременной пассажиркой поезда "Харьков - Кривой Рог". Женщине стало плохо из-за запаха краски, стоявшего в вагоне. Посмотрев по приложению, что в поезде есть свободные места, она обратилась за помощью к проводникам, но напоролась на отказ. Те ответили ей, чтобы она сама шла договаривалась с пассажирами, вдруг кто захочет с ней поменяться местами и перейти в воняющий краской вагон. О том, чтобы "переселить" пассажирку на свободное место - речи не шло.

"Во время этих полчаса я получила кучу стресса, испорченных нервов, слез, страха остаться на вокзале, потерянных 330 грн (за полученный стресс я ошибочно купила билет не до Кривого Рога, а в Херсон). Всю дорогу, пока я ехала, купе было абсолютно свободное и я уверена, что еще с 10 свободных мест были в этом вагоне", - поделилась потерпевшая.

Напомним, глава Укрзализныци получил 9 миллионов зарплаты и приятный подарок от жены.

Как сообщала Politeka, раскрылись преступления экс-главы "Укрзализныци" Кравцова, украинцы в ярости.

Также Politeka писала, что глава Укрзализныци Кравцов с девятью млн зарплаты лишился главного: озвучен вердикт