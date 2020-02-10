Непогода уготовила серьезный "сюрприз" украинцам

Как передает Politeka.net, об этом проинформировала пресс-служба Укргидрометцентра.

Синоптики предупреждают, что сегодня, 10 февраля, резко ухудшится погода.

Ожидаются сильнейшие порывы ветра, мокрый снег и метели, поэтому эксперты объявили в некоторых регионах "оранжевый" уровень опасности.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, больше всего пострадают западные области Украины.

"10 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значений мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", – сказано в сообщении.

Температура воздуха в западных областях достигнет +8 градусов, в центре будет до +5. Ожидается снег с дождем. Холоднее всего будет в восточных регионах Украины: днем тут синоптики прогнозируют до -3 градусов, а ночью – до 16 мороза.

На юге Украины без осадков, днем до -7 градусов, а ночью – до -10. В столице в понедельник днем ожидается +3..+5 градусов, а ночью до -5, пройдет снег.

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В понедельник в течение дня в большинстве областей Украины столбики термометров подскочат до +1 - +8 градусов. Известно, что только в восточной части страны будет прохладнее: от 0 до 5 градусов мороза.

Известно и о мощном циклоне Sabine, что станет причиной штормового, местами ураганного, ветра и сильных осадков во многих странах Европы. В Украине же, десятого февраля также будет ветрено: ветер разгуляется не просто к сильному, а даже очень сильному, до 15-25 м/с, а на Западе и, особенно, в Карпатах до 30 м/с и даже при 30 м/с.

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