«Укрзализныця» отменила скидки на билеты для студентов

Неприятный сюрприз ждет учащихся украинских вузов, которые планируют поездки в ближайшие дни. Как выяснилось, из-за технических работ в реестрах Министерства образования и науки «Укрзализныця» временно отменит действие скидки в 50% при приобретении билетов онлайн по студенческому билету. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Представители «УЗ» уточнили, что скидки для студентов не будут действовать до 2 февраля. При этом подчеркивается, что речь идет исключительно о покупке билетов онлайн – в кассах билеты по студенческому билету по-прежнему можно будет приобрести за полцены.

«Эта услуга будет недоступна в онлайн-сервисах покупки железнодорожных билетов с 17:00 31 января по 15:00 2 февраля», - сообщили у перевозчика.

Напомним, что в ближайшем будущем «Укрзализныцю» скорее всего ждут большие перемены. Так, ранее премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил, что Украина вскоре потеряет контроль над железной дорогой.

Эту информацию глава Кабмина озвучил, выступая на Украинском завтрака в Давосе.

По его словам, Украина планирует передать «Укрзализныцю» в управление немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn на 10 лет.

Алексей Гончарук также подтвердил, что соответствующий меморандум о передаче компании был подписан вчера в Давосе, 22 января.

«Да, мы хотим передать немцам в управление на 10 лет железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только судьбу этой инфраструктурной единицы. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям и новым стандартам», — заявил глава правительства.

Выступая на Украинском завтраке в Давосе Алексей Гончарук также добавил, что детали и условия громкой сделки стороны еще обсуждают, но политическое решение уже было утверждено.

До этого мы также сообщали о том, что Укрзализныця планирует в очередной раз повысить стоимость проезда в пассажирских поездах.

Начиная с марта по декабрь 2020 года каждый месяц цена билетов будет расти на 2 процента, что по итогу даст подорожание на 22 процента.

К слову, коснется это всех категорий вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+.

Напомним, Украина потеряла контроль над железной дорогой, Гончарук наконец признался: «Отдал на 10 лет».

Как сообщала Politeka, глава Укрзализныци Кравцов с девятью млн зарплаты лишился главного.

Также Politeka писала, что пассажиров Укрзализныци напугали усатые попутчики в поезде: скандальные кадры нашествия.