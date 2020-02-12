Такой беды на курорте не было давно

Аннексированный Россией Крым охватил мощный шторм, который повредил инфраструктуру и затопил ряд дорог

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на крымские СМИ и соцсети (для просмотра видео дочитайте до конца)

Мощный шторм сотрясает крымских полуостров. В результате шквального ветра, снегопадов и ливней потсрадала инфраструктура. СМИ сообщают о том, что прибреженые дороги затоплены, а неподалеку от Ялты затонуло судно.

Так, шторм нанес большой урон поселку Приморский, что около Феодосии. В сети появилось видео, на котором видно разгулявшуюся стихию во всей красе. Затопило даже местную дорогу. Местные жители говорят, что ситуация стала возможно после так называемого "благоустройства" от местных властей.

"Траву выкосили, удерживающую песок, будок на пляжах понатыкали. Когда сильный ветер, то песочные барханы – на дороге, а когда сильный шторм, то море на дороге", - рассказал местный житель.

Тем временем на Южном берегу Крыма в горах бушуют снегопады. Проезд на популярное среди туристов плато Ай-Петри закрыт. Завалило и другие горные дороги, из-за чего проехать по ним невозможно. Снежный покров уже достиг 30 см и постепенно растет.

В восточной части Крыма, возле Керчи штормом снесло рекламный стенд, а у берегов Ялты даже затонула яхта. По данным издания Крым.Реалии причиной кораблекрушения стала пробоина в судне.

"Не учли сильную штормовую погоду и не выставили необходимые швартовые растяжки. Волной ударило о стенку пристани, пробило корпус, протечки – судно затонуло", - рассказали очевидцы.

Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».

Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.

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