Один из самых успешных баскетболистов мира погиб в воскресенье, 26 января

Первые кадры с места крушения вертолёта, в котором находился легендарный игрок НБА Коби Брайант – поражают

На скринах из видео, опубликованных местными СМИ видно, что вертолет пылал и долго дымел после крушения. Кроме того, поползла масса слухов о том, что Коби разбился со своим ребенком.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации зарубежных СМИ и в Twitter.

Известно, что вертолёт звезды баскетбола упал в горах, в одном из городков неподалеку от Лос-Анджелеса, на месте работают экстренные службы. Сообщается также, что Мэрия города Калабасас подтвердила смерть легендарного спортсмена.

The Spurs and Raptors both took 24-second violations to start their game to pay tribute to Kobe Bryant. pic.twitter.com/FtT9N0uvDW — NBA TV (@NBATV) January 26, 2020

Отметим также, что сразу после произошедшего в сети появилась информация о том, что вместе с Коби Брайантом, вероятно, погибли его четыре дочери, однако источник – ABC – вскоре отозвал новость, сообщив, что дети в Брайантом не летели.

Как известно, Брайант воспитывал четырех дочерей: Наталию Даймэнт Брайант 2003 года рождения, Джианну Марию-Оноре Брайант 2006 года рождения, Бьянку Беллу Брайант 2016 года рождения и Капри Кобэ Брайант – малышке всего 7 месяцев.

Позже в СМИ стала появляться информация о том, что легендарный игрок погиб вместе со своей дочерью-подростком — 13-летней Джианной Марией. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

We lost these two beautiful souls today, if you’re a basketball fan or not this news has shocked the whole world. Life is short, treasure each moment you have, RIP Kobe Bryant, Gianna and their friends on board 💔#ripkobe #kobebryant #ripMamba #pazartesi pic.twitter.com/wYNjEakqZu — Mekanın Sahibi biraz da Çağrı Taner (@mekansahibi111) January 26, 2020

Напомним, легенда баскетбола, чемпион Штатов и многолетний триумфатор NBA погиб в авиакатастрофе. По предварительным данным, вместе с Коби на борту вертолета, который упал, находились еще четыре человека – все они погибли.

Трагедия произошла в городе Калабасас в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Сообщается также, что техника принадлежала самому Коби Брайанту.

Атакующему защитнику по прозвищу «Чёрная мамба» (Black Mamba) на момент смерти был 41 год. LA, где и произошла трагедия, был, по сути, его домом – Коби выступал в Национальной баскетбольной ассоциации в течение 20 сезонов за одну «Лос-Анджелес Лейкерс». Он был пятикратным чемпионом НБА. В возрасте 34 лет и 104 дней Брайант стал самым молодым игроком в истории Лиги, набрав 30 тысяч карьерных очков. Он стал лучшим снайпером за всю историю франшизы Лейкерс 1 февраля 2010 года.

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