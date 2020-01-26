Известнейший баскетболист Коби Брайант погиб 26 января

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на TMZ Sports.

Легенда баскетбола, чемпион Штатов и многолетний триумфатор NBA погиб в авиакатастрофе. По предварительным данным, вместе с Коби на борту вертолета, который упал, находились еще четыре человека – все они погибли.

Трагедия произошла в городе Калабасас в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. В сети стали появляться фото с места крушения вертолета. Сообщается также, что техника принадлежала самому Коби Брайанту.

Атакующему защитнику по прозвищу «Чёрная мамба» (Black Mamba) на момент смерти был 41 год. LA, где и произошла трагедия, был, по сути, его домом – Коби выступал в Национальной баскетбольной ассоциации в течение 20 сезонов за одну «Лос-Анджелес Лейкерс». Он был пятикратным чемпионом НБА. В возрасте 34 лет и 104 дней Брайант стал самым молодым игроком в истории Лиги, набрав 30 тысяч карьерных очков. Он стал лучшим снайпером за всю историю франшизы Лейкерс 1 февраля 2010 года.

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