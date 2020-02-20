По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии
По сообщениям очевидцев, вечером 19 февраля неизвестные открыли огонь в одной из кальянных в центральной части Ханау, застрелив троих человек. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
Нападавшие скрылись, а через некоторое время появилась информация о похожем происшествии в кальянной, находящейся в другом районе города - Кессельштадт. Сообщается, что в помещение вошел мужчина и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек.
Романенко рассказал, почему украинцы бунтуют под окнами Зеленского: "Нужно уничтожить..."
Дочь Пугачевой после перелома пустилась во все тяжкие: "Копия мамы"
Украинцы будут по-новому уходить в отпуск: "старые условия покажутся раем", важное заявление
История украинки об образовании всколыхнула сеть: "этот язык никому не нужен"
Полиция Ханау подтвердила сообщения о восьми погибших и пяти тяжело раненных. Жертвы - в основном молодые люди, в том числе женщина.
Кроме того, полиция проинформировала о том, что нападавшие передвигались на автомобиле темного цвета.
"Как мы сообщили ранее, в среду около 22:00 (23:00 по Киеву) в Ханау произошла стрельба, в результате чего были ранены несколько человек. Полиция подтверждает, что, согласно последним данным, восемь человек получили смертельные ранения", - говорится в сообщении на ее сайте.
Мотивы нападения не установлены.
Вскоре в СМИ появилась информация, что один человек был задержан, появились снимки молодого мужчины в наручниках, которого ведут полицейские, однако полиция вскоре заявила, что задержанный не имеет никакого отношения к обоим нападениям.
Территория вокруг мест происшествий оцеплена. Полицейские разыскивают нападавших, точное число которых по-прежнему неизвестно. На подмогу коллегам из Ханау прибыли служащие полиции из федеральной земли Бавария.
Напомним, ранее сообщалось, что 24 января неизвестный стрелок открыл огонь по людям в немецкой общине Рот-ам-Зе, земля Баден-Вюртемберг. Тогда жертвами стрелка стали шесть человек, еще несколько получили ранения.
Напомним, людей расстреливали больше часа в центре города, новые ужасающие подробности и фото.
Как сообщала Politeka, стрельба на ярмарке: есть жертвы, началась паника.
Также Politeka писала, что стрельба прогремела под окнами мэрии, есть убитые: центр столицы оцеплен.