Из-за землетрясения на границе Турции и Ирана погибли 8 человек

На ирано-турецкой границе произошло землетрясение магнитудой 5,9 в воскресенье, 23 февраля . Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, сообщают турецкие СМИ и очевидцы проишествия в соцсети Twitter, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В турецкой провинции Ван в результате землятрясения погибли восемь человек, включая троих детей. Некоторые дома полностью разрушены. Спасатели продолжают поисковые работы под обломками зданий.

«В провинции Ван очень холодная погода, а под обломками все еще есть люди. Ужасные новости все еще продолжают приходить. Необходимая поддержка должна быть отправлена в срочном порядке», – написали в сети, показав жуткие кадры рыдающих людей и их разрушенного дома.

Министр здравоохранения Турции Фахреттина Коджи официально заявил, что из-за землетрясения на данный момент пострадал 21 человек, восемь из которых находятся в критическом состоянии.

На границе государств также пострадали несколько человек, состояние одного из которых оценивается как критическое.

Кроме того, в затронутых землетрясением деревнях повреждения получили несколько домов, некоторые из них разрушены полностью. В сети появилось множество фотографий, иллюстрирующие положение дел на месте. Большинство людей вне себя от горя, другие несут детей, которых достали из-под обломков.

Также в сети показали область на карте, которую затронуло землятрясение.

Напомним, буря накроет Украину, по стране пронесется адская метель. Украина окажется под ударом северо-западного циклона «Юлия», который принесет ухудшение погодных условий.

Циклон сформируется еще ночью 23 февраля в открытых водах Атлантики к западу от Ирландии.

В связи с этим, в западных областях ночью и утром в понедельник ожидается усиление ветра до 20-24 м/с, местами порывы 25-30 м/с, в Карпатах до 40 м/с.

Напомним, мощное землетрясение атаковало популярный курорт.

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