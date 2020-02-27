ВСУ в очередной раз понесли невосполнимые потери на Донбассе

Об этом в утренней традиционной сводке информирует пресс-центр штаба ООС в Facebook.

По информации наших военных, на протяжении минувших суток российско-террористические формирования "Л/ДНР" 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В пресс-центре штаба ООС отметили, что коварный враг стрелял по позициям военнослужащих ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть вражеских обстрелов были зафиксированы в зоне ответственности "Восток": два раза рядом с Марьинкой – с миномета калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и произвел 12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета; трижды вблизи Павлополя и один раз неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Еще четыре раза подконтрольные Кремлю террористы нарушали режим прекращения огня в районе ответственности "Север": рядом с Ореховым – со 120-мм миномета – 4 мины, из станкового противотанкового гранатомета - 25 выстрелов; за пределами участка разведения в районе населенного пункт Золотое-4 – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Увы, но не обошлось без потерь среди личного состава среди украинской армии. Вследствие подрыва на неизвестном устройстве погиб один боец ВСУ.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий был ранен, еще один получил боевую травму.

От начала текущих суток российско-оккупационные войска "Л/ДНР" огневой активности на передовой не проявляли. Потерь среди личного состава сил ООС также не зафиксировано.

Ранее мы сообщали о том, что наступление боевиков обернулось большим позором. По информации журналиста Юрия Бутусова, террористы были вынуждены бежать с поля боя после столкновения с бойцами ВСУ.

Более того, подконтрольные Кремлю оккупанты бросили на передовой своего раненого товарища.

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