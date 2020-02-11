Российские оккупанты начали активные действия по дестабилизации работы патрулей СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса

Как сообщает Politeka.net, об этом сообщили на официальной странице штаба ООС в Facebook.

Треть отказов и задержек с 3 по 9 февраля в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям было зафиксировано на блокпосту у населенного пункта Верхнешироковское на юге Донецкой области. В частности было насчитано 21 подобный случай.

Кроме того, по информации отчета СММ ОБСЕ стало известно, что после 10 февраля патрулю Миссии было отказано еще трижды. Отказы снова последовали у блокпоста возле населенного пункта Верхнешироковское.

Стоит отметить, что в то же самое время гражданские транспортные средства свободно проезжали там в обоих направлениях. Ко всему прочему были зафиксированы случаи блокирования сигнала БПЛА СММ среднего радиуса во время разведки над территорией населенного пункта Верхнешироковское.

Представители украинской стороны сделали неутешительные выводы, отметив, что такие действия могут свидетельствовать о сосредоточение, передвижение или подготовке войск для атаки. Кроме того, есть предположение, что боевики дестабилизируют работу Миссии ОБСЕ, чтобы скрыть запрещенную деятельность.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку на Донбассе.

Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус. По его словам, изменения в Конституции это не план России, а "выход из окопов".

"Фактически они отменяют ту структуру власти, которая была и развязывают себе руки. Когда Сталин готовился к войне он делал то же самое. Путин вышел из окопов, он готовится к рывку. Все согласятся на условия России и тогда исполнится голубая мечта - Ялта -2", - считает эксперт.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", отомстив за все.

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донбассе расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.

Также Politeka писала, что девушка погибшего на Донбассе бойца ВСУ огорошила признанием.