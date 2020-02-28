У ВСУ новые потери на Донбассе из-за постоянных вражеских обстрелов

Об этом утром традиционно информирует пресс-центр штаба ООС в социальной сети Facebook.

Отмечается, что за предыдущие сутки российско-оккупационные формирования "Л/ДНР" шесть раз нарушали режим прекращения огня.

По информации военных, в течение суток подконтрольные Кремлю террористические войска били по позициям сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Половина обстрелов была зафиксирована в районе ответственности "Восток": вблизи населенного пункта Новомихайловка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой – из станкового противотанкового гранатомета враг осуществил 6 выстрелов; неподалеку Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще три обстрела были зафиксированы в районе ответственности "Север": дважды неподалеку Новотошковского – из 120-мм минометов противник выпустил по нашим защитникам 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Оріховим – с миномета калибра 120 мм – 3 мины.

Увы, но украинская армия снова понесла потери на передовой. Вследствие вражеских обстрелов вчера погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.

От начала текущих суток российско-оккупационные формирования "Л/ДНР" уже успели нарушить режим прекращения огня. С ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстреляли защитников Водяного. Потерь среди личного состава ВСУ не зафиксировано.

Стоит отметить, что на Донбассе зафиксирована очередная эскалация конфликта. По вчерашней информации пресс-центра штаба ООС, оккупанты 26 февраля десять раз нарушили договоренности относительно режима прекращения огня.

В результате обстрелов был ранен один боец ВСУ, еще один получил боевую травму. В штабе также отметили, что из-за подрыва на неизвестном устройстве погиб военнослужащий.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали событий

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС