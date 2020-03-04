Во временно оккупированном украинском Крыму начались масштабные учения российской военной авиации

Как стало известно журналистам "Крым. Реалии", в Черноморском флоте РФ рассказали, что самолеты отрабатывают нанесение ракетных и бомбовых ударов.

Представители оккупантов отметили, что экипажи самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота проводят плановое учение по ведению боевых действий с нанесением ударов по наземным и морским целям.

Кроме того, отметили, что завершающим этапом летно-тактического учения станет нанесение ракетного и бомбового удара по десантному отряду кораблей условного противника.

Всего в маневрах задействовано около 15 самолетов, в их числе истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и самолеты-разведчики Су-24МР, которые отработали совместное пилотирование в парах и звеньях, а также провели совместную тренировку с кораблями.

Также ранее сообщалось, что новое вторжение в Украину Россия может осуществить с моря уже 2020 года.

Такое предупреждение сделал эксперт по морскому праву, представитель "Морской экспертной платформы" Богдан Устименко.

"Россияне будут проводить стратегические военные учения "Кавказ-2020" в сентябре 2020 года соответственно. Планируется стянуть в Черное море около сотни военных кораблей, в том числе десантных. Сценарий вторжения в Одессу, Николаев и Херсон в сентябре текущего года не выглядит сказочным", - отметил эксперт.

Напомним, Кремль подготовил РФ к новым боевым действиям

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