Коронавирус выявили уже у 21 человека на борту

Следом за Diamond Princess у берегов Японии, за которым следит весь мир, новая трагедия разыгралась на другом лайнере, на котором также оказались украинцы

Речь о корабле Grand Princess, что стоит на рейде у берегов Калифорнии. На борту судна находятся 3,5 тысячи человек - граждане 54 стран мира. Среди пассажиров обнаружили 21 случай инфицирования коронавирусом. Тесты на COVID-19 им доставляли вертолетами.

На круизном лайнере находится 49 украинцев.

В настоящее время еще отсутствуют данные по поводу, есть ли среди зараженных граждане нашей страны.

Отмечается, что проверку лайнера на предмет коронавируса затеяли после летального случая - умерший отдыхал в феврале на этом судне.

Пока кораблю запретили входить в гавань Сан-Франциско. Решается вопрос о карантине части пассажиров или всего лайнера.

At least 35 people developed flu-like symptoms aboard the Grand Princess cruise ship, which has been linked to two confirmed cases of COVID-19 https://t.co/DPg5W5ZXwn pic.twitter.com/ih7DRuILKy — Reuters (@Reuters) March 7, 2020

Ранее мы сообщали, среди заразившихся на лайнере Diamond Princess вирусом COVID-19, оказались несколько украинцев, находившихся в числе обслуживающего персонала.

27 февраля стало известно о выписке одной из заразившихся - первой украинки, что поборола коронавирус. Женщина проходила лечение в больнице в Токио, куда ее доставили с корабля вместе с другими зараженными.

"Украинка была выписана из больницы и перевезена в гостиницу. Сейчас посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое наших граждан продолжают находиться в медицинских учреждениях. Пока дата их выписки неизвестна", - сказала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Также мы рассказывали, в начале марта в Черновцах официально зафиксировали первый случай заражения COVID-19 в стране. Заболевшим оказался мужчина, приехавший на машине из Румынии, куда прилетел из Италии, наиболее пострадавшей от смертельного вируса среди остальных европейских стран.

В связи с последними событиями, в Черновицкой области отменили массовые гуляния, приуроченные к 8 Марта. В частности, в городке Новоднестровск (как известно, здесь нескольких человек госпитализировали с подозрением на коронавирус) отменили концерт и детский конкурс красоты. А также цирковую программу, которая должна была состояться 4 марта.

Напомним, кошмар на судне с украинцами, количество жертв вируса растет: "зараженных придется..."