На судне продолжают умирать люди от смертельного вируса

Ситуация на круизном лайнере Diamond Princess, который находится в карантине, накалилась до предела

Еще 57 человек, большинство из которых являются членами экипажа, заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess. Кроме того, от коронавируса умер еще один пассажир. На данный момент общее количество заболевших на судне уже достигло критической отметки – 691 человек. Об этом сообщает NHK.

Сейчас судно находится на карантине в порту Иокогама. Также на борту остаются украинцы. Министерство здравоохранения Японии сообщает, что новый погибший на судне – мужчина, 80-лет. Его в тяжелом состоянии госпитализировали, однако спасти не удалось. Он умер утром 23 февраля. Ухудшению состояния из-за заражения коронавирусом поспособствовала хроническая болезнь у пожилого мужчины.

Он стал третьим умершем на Diamond Princess, который скончался из-за осложнений коронавируса.

Среди заразившихся на лайнере вирусом COVID-19 оказались и двое украинцев. Они относятся к обслуживающему персоналу лайнера. Сейчас они госпитализированы в больницу в Токио и проходят лечение.

Отметим, на сегодня, 23 февраля, количество зараженных коронавирусом во всем мире составляет 78 823 человек. Умерли от смертельного вируса почти 2,5 тысячи человек.

Напомним, что Сейчас на круизном лайнере Diamond Princess находятся менее 2000 человек. Коронавирус был выявлен у 728 человек, среди которых пассажиры и члены экипажа.

Стоит также отметить, что на борту есть 25 граждан Украины. Все они члены экипажа. Коронавирус был диагностировал у двух человек.

Власти Японии рассматривают вариант продления карантина для супругов и семей, зараженных при двухместном размещении в каютах.

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