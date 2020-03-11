Украинская армия понесла катастрофические потери на Донбассе из-за действий российско-оккупационных войск "Л/ДНР"

Об этом традиционно утром информирует пресс-центр штаба ООС в Facebook.

По информации военных, за минувшие сутки враг 17 раз нарушил режим прекращения огня.

Как подчеркнули в пресс-центре штаба ООС, российские войска били по нашим позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, на передовой активизировались вражеские снайперы.

В зоне ответственности "Восток" штаб ООС насчитал восемь вражеских обстрелов: три раза рядом с населенным пунктом Пески – из противотанкового ракетного комплекса – 2 ракеты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новоселовки Второй – из минометов калибра 82 мм – 10 мин, а также из гранатометов различных систем; рядом с Авдеевкой – из минометов калибра 82 мм – 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Павлополь – снайперский огонь; неподалеку Широкино – из минометов калибра 82 мм – 11 мин.

Еще восемь раз оккупационные войска "Л/ДНР" нарушали режим прекращения огня в зоне ответственности "Север": два раза вблизи Орехового – из минометов калибра 120 мм враг выпустил 10 мин из 82-мм миномета – 5 мин, а также велся обстрел из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку населенного пункта Хутор Вольный – из минометов калибра 82 мм – 10 мин, а также зафиксировано обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Новоалександровки – с миномета калибра 120 мм – 2 мины, а также 3 выстрелы из станкового противотанкового гранатомета; рядом с Луганским – из минометов калибра 82 мм – 9 мин, а также враг вел обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Мироновского – со 120-мм миномета – 2 мены; рядом с Новолуганским и Железным – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе Новгородского – с миномета калибра 82 мм – 4 мины, а также огонь велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, террористы трижды обстреливали участок разведения войск Богдановка-Петровское из гранатометов, но ВСУ не поддались на провокацию.

Вблизи Песков оккупационные войска "Л/ДНР" с ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль ВСУ. В результате обстрела погиб один боец, еще один скончался впоследствии от ранений. Семь военнослужащих получили различные ранения и были госпитализированы.

Также пресс-центр штаба ООС отметил, что в результате обстрела позиций погиб еще один боец ВСУ и еще один получил боевую травму.

От начала текущих суток противник не проявлял огневой активности.

Напомним, боевики устроили провокации у линии разграничения на Донбассе.

Как сообщала Politeka, бой под Донецком, сделано срочное сообщение о потерях ВСУ.

Также Politeka писала, что Зеленский может вернуть Донбасс, но есть серьезная опасность: в СНБО раскрыли единственный способ.