Боевики пошли в наступление под Донецком

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Facebook – Штаба ООС, журналистов и местных жителей. Наступление зафиксировали утром, 10 марта в стороне Песок:

«Сегодня после 10:00 на окраинах города стали греметь взрывы, глухие хлопки, слышна стрельба».

Люди в соцсетях пишут, что всех охватила паника, очень страшно находится так близко от эпицентра боевых действий. По словам местных, масштабы атаки нешуточные:

«Донецк 10.06 Калиновка раз 8 уже глухих бахов было»

«Донецк 11.04 мск Сторона Песок… гупает… как сваи вбивают.»

«Донецк 10.34 мск Не слабый такой ГУ-ГУП ! …одинокий… Опять, наверное, „чертей“ в небе гоняют»

Журналист Нагорная, в то же время сообщает, что ВСУ уже потеряли одного бойца и многие пострадали в результате атаки боевиков:

"У нас точно сегодня один 200. По меньшей мере 8 пострадавших. Один точно тяжелый.

(Сначала была информация об 11 ... но пока не подтвердилась). В Авдеевке сейчас громко. Обкладывают окрестности из арты (артиллерии). Но без раненых на сейчас", - отметила та в своем Facebook.

В свою очередь в штабе ООС сделали срочное заявление:"Российские оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, в частности, минометов калибра 120-мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Сейчас бой закончился. Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ".

Кроме того, российские наемники совершили обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений ВСУ из противотанкового ракетного комплекса.

"Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников... Ситуация контролируется. Потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре.

Тем временем координатор группы ASAP RESCUE Илья Джонович Лысенко сообщил, что в настоящее время идет битва за жизнь еще одного раненого бойца:

«Земля…Пески. На борту санитарного транспорта, во время эвакуации, скончался от пулевого ранения военнослужащий ЗСУ. ASAP RESCUE скорбит и приносит свои соболезнования родным, близким, однополчанам, Украинцам. Экипаж сделал все от него зависимое в попытке спасти воина. Характер ранения не оставлял шансов. Идет борьба за жизнь еще одного тяжелораненого».

Напомним, озверевшие боевики бросились в атаку, у ВСУ большие потери.

8 марта в зоне проведения ООС на Донбассе украинские военные понесли серьезные потери. Об этом сообщила пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Террористы накрыли огнем из противотанкового ракетного комплекса грузовик ВСУ, который ехал к одной из позиций украинских защитников. После попадания ракеты один военнослужащий погиб. В результате обстрела трое бойцов получили ранения.

Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитника получили ранения.

Боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС: что происходит.

Как сообщала Politeka, оккупанты пошли в атаку и накрыли ВСУ из минометов: Украина считает потери.

Также Politeka писала, что озверевшие оккупанты расстреляли бойцов ВСУ из минометов: детали фатальной ночи.