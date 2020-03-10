Российские оккупанты наращивают военные силы на Донбассе

В ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины отметили, что российские оккупанты увеличили инженерное оборудование боевых позиций вдоль линии соприкосновения и вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Также, в ведомстве отметили, что вместе с тем, проводятся работы по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, в т.ч. РСЗО.

Они, по данным разведки, готовы к немедленному применению и находятся в районах вблизи линии соприкосновения на расстояниях, меньших определенными минскими договоренностями об отводе тяжелого вооружения.

В то же время, российские пропагандисты активизировали распространения фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации украинских воинов.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку на Донбассе.

Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус. По его словам, изменения в Конституции это не план России, а "выход из окопов".

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.