Для восстановления мира мало простых действий

У президента Украины Владимира Зеленского есть лишь один шанс для достижения мира на Донбассе

Для этого Владимиру Зеленскому необходимо сохранить национальный суверенитет и вернуть оккупированные территории.

Такое мнение озвучил представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в интервью для журналистов Главкома, добавив, что Владимиру Зеленскому для начала необходимо вывести из Донбасса российские войска, тогда можно говорить о возвращении территорий.

По мнению Кривоноса, самое главное сейчас – хватит ли нам терпения на фоне регулярных провокаций со стороны террористов.

"Ведь те провокации, которые создаются со стороны “ЛДНР”, сильно влияют на психику солдат", – заметил представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Генерал отметил, что для восстановления мира мало простых действий, еще необходимо разработать комплекс мер, как внутри Украины, так и на международном уровне.

"Мы четко понимаем, что надеяться можем в первую очередь только на себя, но без международной поддержки с таким врагом как Россия, нам будет сложно. И тут наши государственные интересы должны быть на первом месте", резюмировал Сергей Кривонос.

Также ранее сообщалось, что украинцы примут любое решение конфликта на Донбассе президентом Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал украинский философ и политолог Андрей Ермолаев.



"Если Зеленский к концу года разведет руками и скажет, что мирный процесс не получается, будем замораживать и строить стену, то в обществе примут это как факт и смирятся с этим", - считает эксперт.