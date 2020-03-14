В пятницу, 13 марта, в зоне ООС на Донбассе украинский военный получил ранения



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



Известно, что боевики нарушили режим тишины шесть раз на протяжении дня.

Террористы использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие и накрыли позиции украинских военных с минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и два в районе группировки "Север".

Военные сообщают, что в ответ украинские защитники огонь не открывали, придерживаясь режима тишины.

В штабе ООС отметили, что такие провокационные действия вооруженных формирований РФ очевидно имеют цель заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в срыве Минских договоренностей.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"Такие провокационные действия вооруженных формирований РФ очевидно имеют цель заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в срыве Минских договоренностей", - сообщили в штабе ООС.

До этого стало известно, что боевики стягивают на Донбасс тяжелое вооружение, нарушая Минские договоренности. В частности, РСЗО "Град", танки и гаубицы. В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили эту информацию.

Напомним, российско-оккупационные войска "Л/ДНР" попытались прорваться через линию разграничения на Донбассе.

Подконтрольные Кремлю террористы атаковали позиции бойцов ВСУ сразу возле нескольких населенных пунктов.

В результате боевого столкновения силы ООС понесли потери среди личного состава - 1 защитник погиб, четверо получили легкие ранения.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", отомстив за все.

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донетчине расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.

Также Politeka писала, что девушка погибшего на Донбассе бойца ВСУ огорошила признанием.