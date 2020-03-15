Появилась информация, что экс-премьера Украины Арсения Яценюка заметили возле киевской клиники "Борис"

Очевидцы сообщили, что личное авто политика Toyota Sequoia подъехало к черному входу, сам Яценюк при этом сидел впреди и долго собирался с силами, чтобы выйти из машины, передает "Обозреватель".

При этом на лице у политика была медицинская защитная маска. Охранник, также с маской на лице, помог Яценюку дойти до входной двери, поддерживая под руки.

Ранее мы сообщали, нардепы забили тревогу из-за подозрений, что у их коллеги - депутата от "ОПЗЖ" Олега Волошина, может быть выявлен коронавирус. Дело в том, что накануне заседания в Раде, 27 февраля, Волошин встречался с французским парламентарием, который, как оказалось впоследствии, был заражен COVID-19.

Ситуацию прокомментировала в своем Телеграм-канале журналистка Соня Кошкина.

«Поскольку симптомов никаких, по возвращению в Украину, у Олега не было, он спокойно себе ходил в ВР, со всеми общался, работал. И на заседании в среду, когда сошлись в зале два правительства – старое и новое, и даже Президент выступал, тоже был», – огорошила Соня Кошкина.

Волошина должны были доставить в больницу медики в защитных костюмах на спецтранспорте, а вместо этого в больницу он добирался своими силами.

В результате, подозрение на коронавирус у Волошина не подтвердилось.

Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о возможном ужесточении мер ограничений в связи с нависшей угрозой. В частности, Украина запретила экспорт масок и средств защиты. Однако, нередки случаи контрабанды. Как известно, в последнее время из украинских аптек исчезли маски, зато в сети продают по 60-100 гривен за штуку.

Аваков пообещал у себя на странице в соцсети Фейсбук, что украинские аптеки в скором времени пополнят запасы средств защиты - из резервного фонда уже выделены средства на эти цели.

Напомним, что украинцам доплатят за карантин, раскрыты суммы: кто получит компенсацию

Как сообщала Politeka, коронавирус в Раде: нардепы оказались в карантине, "В больницу пришлось добираться..."