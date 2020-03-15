Есть определенные условия, при которых гарантированы выплаты

В случаях, если у человека обнаружат ОРВИ или будет подозрение на COVID-19, из-за чего он временно потеряет трудоспособность, Фонд соцстархования обещает выплаты

Как сообщает пресс-служба Фонда, размер компенсации в случае больничного зависит от продолжительности страхового стажа и среднедневной заработной платы больного.

Если условия получения подтверждаются (ОРВИ или подозрение на коронавирус), то материальную помощь выплачивают с 6 дня временной нетрудоспособности до момента выздоровления.

Кроме того, фонд будет выплачивать утраченный заработок родителям, которым пришлось остаться дома с больным ребенком до 14 лет. Пособия по уходу не будут выплачивать, если ребенок не болен, а родители остались с ним из-за карантина.

Так, застрахованные лица, которые имеют страховой стаж до 3 лет, получат 50% средней заработной платы, со стажем 3-5 лет - 60% средней зарплаты. Тот, кто имеет стаж 5-8 лет, получит 70% от среднего дохода. 100% обещают работникам со стажем более 8 лет и застрахованным лицам, имеющим льготы.

Напомним, карантин в Украине объявили с 12 марта по 3 апреля: вводится только в учебных заведениях - садах, школах и вузах. В остальном - ограничительные мероприятия.

Отметим, согласно статистике, чаще всего от коронавируса погибают люди старшего возраста. У пациентов старше 80 лет шанс не пережить инфекцию составляет 15%. Смертельные осложнения также возникают у больных с астмой, диабетом или сердечно-сосудистыми недугами.

Среди симптомов коронавируса: повышенная температура; кашель (как сухой, так и влажный); затрудненное дыхание; общее недомогание, слабость, утомляемость; заложенность носа; в редких случаях наблюдается озноб, диарея, тошнота или покраснение глаз (коньюктивит).

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