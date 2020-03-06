Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что в России замалчивают о настоящих масштабах распространения коронавируса

Об этом звезда написала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. По словам Собчак, она озвучивает свое личное мнение и домыслы, но не претендует на истину.

«Я считаю, что масштабы распространения коронавируса сильно замалчиваются в нашей стране. Почему? Потому что паники наше правительство боится гораздо больше чем вируса, который пока по статистикe убивает столько же, сколько пневмония или грипп, но наводит ужас», - отметила Собчак.

Телеведущая рассказала, что к ней из Китая прилетел преподаватель для ее сына Платона. Он прилетел прямым рейсом, никаких проблем не было. При выходе из самолета у него всего лишь померили температуру. Никаких других тестов никто не проводил. Собчак рассказала, что сняла для учителя отдельную квартиру, чтобы провести тест на коронавирус, прежде чем допустить учителя к сыну. Но сделать анализ не смогла.

«В России больницам не выдают реагенты для анализа! Ты не можешь поехать в частную клинику и сделать анализ! Это запрещено! Ты должен ехать в одно место в центре города и делать анализ там, дожидаясь его с другими подозреваемыми», - рассказала Собчак.

По ее словам никаких других вариантов проверки на коронавирус в Москве нет. Телеведущая уверена, что все это делают для того, чтобы скрыть статистику.

«Ну умер человек от гриппа или пневмонии - ну ничего, бывает. Все равно умирает от этих болезней примерно столько же. Зачем же сеять панику?», - иронизирует телеведущая.

Она уверена, что власти скрывают реальную статистику, потому что бояться, что люди начнут скупать все продукты и перестанут ходить на работу. Собчак сомневается, что в России, которая граничит с Китаем, меньше зараженных коронавирусом, чем в Италии.

Напомним, что телеведущая Ксения Собчак прервала молчание и заговорила о новой беременности.

Как сообщала Politeka, Собчак нелепо оправдалась за действия РФ в Украине: "Там жили россияне, а не украинцы".

Также Politeka писала, что Собчак посветила грудью в смелом декольте и ошарашила новой внешностью: "на себя не похожа".