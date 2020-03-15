Украинских туристов, отдыхающих в Египте закрыли на карантин из-за вспышки китайского коронавируса
Сначала такую информацию обнародовала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко на своей странице в Фейсбуке.
Она отметила, что 730 украинцев оказались изолированными в Египте из-за того, что у двух туристов обнаружили заболевания COVID-19.
"По информации руководства указанного отеля, все туристы, среди которых 730 украинских граждан, помещенные на 14-дневный карантин и не смогут покинуть территорию отеля", - сообщила представитель МИД.
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Он сообщил, что вылететь в Украину группа туристов должна была утром в воскресенье, 15 марта с перевозчиком Join Up, который отменил вылет, а о карантине в отеле туристов сообщили вечером в субботу, 14 марта.
"Руководство отеля официально не подтверждает информацию об обнаружении коронавируса у одного из отдыхающих. Карантин ввели с 21:30 , при этом автобусы регулярно убирают и вывозят итальянских туристов, которые также должны находиться на карантине", - сообщил мужчина, при этом добавил, что не знает, сколько продлится карантин.
Украинец рассказал об условиях пребывания в отеле.
"В отеле нас кормят, не по тарифу "all inclusive", а по тарифу "сухпай". Этого в принципе достаточно. Если нужны лекарства или какие-то памперсы, детское питание - у меня маленький ребенок - это готовы предоставить", - рассказал он.
Как известно, Украина с 17 марта закрывает границы для иностранцев, чтобы остановить распространение коронавируса. Украинцев, которые захотят вернуться домой, будут впускать в страну.
по Состоянию на 15 марта в мире зафиксировано 156,4 тысячи подтвержденных случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Китае, Италии, Иране и Южной Корее. В Европе и США счет идет на тысячи зараженных.
Напомним, что условия карантина усилят, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.
Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".
Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение: что изменится с 17 марта.