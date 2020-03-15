Украинские власти готовятся предпринять более жесткие шаги для сдерживания коронавируса

Об этом стало известно из заявления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и информации с заседания Совета национальной безопасности и обороны. Как стало известно, власти готовятся ужесточать карантин, если количество заболевших коронавирусом украинцев будет расти.

Денис Шмыгаль призвал украинцев отказаться от междугородних поездок. Пока это не запрещено, но чиновник просит без крайней необходимости не передвигаться между украинскими городами.

Тем временем, на заседании СНБО постановили, что будут закрывать передвижение между областями, если в них будет подтверждено пять и более случаев инфицирования. Отмечается, что такие ограничения вводятся в Италии, охваченной вирусом. На данный момент, первая в очереди на закрытие Черновицкая область, где зафиксировано два случая коронавируса.

Отметим, что количество заболевших в мире ежедневно растет, болезнь быстро распространяется по Европе. Состоянием на 15 марта в мире зафиксировано 156,4 тысячи подтвержденных случаев коронавируса. Правда, по мнению экспертов, реальное количество заболевших в разы больше. Самые большие очаги болезни расположены в Китае, Италии, Иране и Южной Корее. Тысячи заболевших в США, Франции, Испании, Германии и Британии.

Украина на данный момент находится в самом конце списка стран, охваченных коронавируса. В нашей стране только 3 подтвержденных случая коронавируса, один из которых смертельный. Несмотря на это, в Украине введены жесткие меры по сдерживанию болезни. Учебные заведения закрыты на карантин до 3 апреля, массовые мероприятия отменены, часть пропускных пунктов закрыта. Кроме этого, с 17 марта Украина закрывает границы для иностранцев.

Напомним, что украинцам доплатят за карантин, раскрыты суммы: кто получит компенсацию.

Как сообщала Politeka, коронавирус нанесет непоправимый удар по экономике, вернуть ничего не выйдет: "В конце будем...".

Также Politeka писала, что украинцам рассказали, как пережить карантин из-за коронавируса: "это может спасти жизни".