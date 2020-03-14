Украинский дипломат заразился коронавирусом

Пресс-служба МИД Украины сообщает, что из-за заражения теперь все иностранные дипломатические учреждения временно переведены на особый режим. Он предусматривает дистанционную форму работы и усиленную обработку запросов украинцев. Об этом пишет Politeka.

"К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В рамках особой работы дипломатические учреждения будут продолжать работать в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, особенно, связанных с пандемией.

Ранее мы сообщали, что украинский продюсер, рэп-исполнитель Потап высказал свое мнение о панике вокруг пандемии коронавируса.

Свой пост он сопроводил фотографией с логотипом Министерства здравоохранения. Как известно, ряд украинских звезд, включая Потапа, Диму Монатика, Машу Ефросинину, группу «Время и Стекло» снялись в информационном ролике против COVID-19. Звезды призвали украинцев придерживаться простых правил, чтобы избежать заражения.

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский об ужесточении мер из-за коронавируса.

Зеленский рассказал в видеообращении, что граница будет закрыта уже с 16 марта. После этого иностранные граждане не смогут попасть в Украину.

"Мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыты пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 00,00 часов 16 марта 2020, иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины: ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем, ни иным другими средствами", - сказал Зеленский.

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