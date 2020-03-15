Ряд стран приняли решение прекратить сообщение с Украиной из-за распространения коронавируса

Об этом стало известно из сообщений официальных ведомств. Так, Белорусская железная дорога сообщила, что временно приостанавливает движение поездов в Украину. Кроме этого, с 17 марта железнодорожное сообщение с Украиной прекращает Россия. Отмечается, что решение принято в связи с ограничительными мерами, которые начали действовать в Украине. В РФ сообщили, что курсирование международных пассажирских поездов будет остановлено до особых указаний.

Тем временем, премьер-министр Австрии Себастьян Курц принял решение запретить въезд в страну гражданам России, Украины, Нидерландов и Великобритании. Как известно, в Австрии на данный момент зафиксировано 655 случаев заражения коронавирусом.

Отметим, что Украина с 17 марта также вводит жесткие ограничительные меры – в силу вступает запрет на въезд в страну иностранцев. Кроме этого, до 3 апреля в Украине действует карантин в учебных заведениях и запрет на проведение массовых мероприятий. В СНБО готовы закрыть отдельные области, если количество заболевших в каком-то регионе превысит пять человек. Пока же украинцев просят без крайней необходимости не покидать дома, не перемещаться между городами.

Состоянием на 15 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. В европейских странах счет заболевших уже идет на тысячи человек. Так, в Италии заболело более 21 тысячи людей, во Франции – 4,4 тысячи, а в Германии – 4,5 тысячи. Ежедневно количество заболевших в мире растет. Всего зафиксировано 156,4 тысячи подтвержденных случаев коронавируса. Правда, по мнению экспертов, реальное количество заболевших в разы больше. Самые большие очаги болезни расположены в Китае, Италии, Иране и Южной Корее.

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