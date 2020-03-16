19-летняя королева красоты Мириам Эстефани Гирон Луна из Гватемалы трагически погибла на границе с США

Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Трагедия произошла еще 10 марта.

Известно, что Гирон Луна, находясь в положении, пыталась перелезть через стену между Мексикой и Соединенными Штатами.

Женщина сорвалась и упала с семиметровой высоты. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. Экс-королева красоты из Гватемалы была на 8 месяце беременности, но медикам не удалось спасти ребенка.

26-летний возлюбленный Луны Дилвер Исраэл Диас Гарсия был очевидцем трагедии и уведомил пограничный патруль сразу после ее падения.

Представитель пограничной службы США Марк Морган в произошедшем обвинил контрабандистов, которые помогают нелегалам за деньги пересекать границу.

«Контрабандисты быстро оставили их одних в темноте, предоставив им сделать заключительные шаги в поездке самим. Когда они пытались залезть на стену, муж ничего не смог сделать, только смотрел, как его беременная жена падает. Это очень трагично. Но самое печальное — что эту трагедию можно было предотвратить. Не слушайте контрабандистов. Они не заботятся о вас и готовы оставить вас умирать», - эмоционально заявил американский офицер.

Ранее мы рассказывали о том, что внезапно остановилось сердце молодой украинки. Известно, что 21-летняя украинская поэтесса Инелла Огнева скончалась 12 марта в Буче, где она и жила.

У девушки было неизлечимое заболевание, из-за которого организм не усваивал полезные вещества, и талантливая поэтесса просто таяла на глазах.

Сообщается, что в последнее время Инелла Огнева весила менее 25 килограммов, и специалисты до последнего боролись за жизнь юной украинки, но победить страшное заболевание так и не удалось.

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

Как сообщала Politeka, остановилось сердце знаменитой актрисы-украинки «ее красотой восхищались миллионы».

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