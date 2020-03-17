Народный депутат от Слуги Народа Юрий "Юзик" Корявченков попал в аварию в Киеве

О ДТП сообщил народный депутат от "Батькивщины" Владимир Кабаченко. Он добавил фотографию аварии, на которой видно довольного Юзика, а также не очень довольного второго водителя. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку политика.

"Еду на встречу, а тут картина: довольный Юзик на фоне не очень довольного владельца авто, в которое въехал Юзик. Всем осторожнее и внимательнее за рулем", - написал депутат.

Украинцы написали несколько комментариев под публикацией:

"А какой фильм они снимали? О гангстерах?", "А ты от радости чуть смартфон не уронил. Ну ДТП и что тут такого, пока сам отвлекался, не одну бабушку наверное переехал.... Я шучу", "Как этот Юзик ездит, есть масса инфо в интернете. От наконец-то и догнал", "Наверное очень важные дела решал в телефоне, отвлекся и бам".

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский определился с людьми, которые будут отвечать за регионы в период подготовки к местным выборам-2020.

Назначить кураторов в областях предложил первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов. Люди, выбранные Зеленским, будут набирать кандидатов в списки партии для подачи на выборы передает.

Так, участник команды "Лиги смеха" "VIP Тернополь" Виктор Гевко назначен ответственным за выборы в Тернопольской области. Нарпед Павел Сушко, которого тесно связывают с бизнесменом Вадимом Слюсаревым, будет отвечать за Харьковскую область. Кварталовец Юрий Корявченков (Юзик) будет курировать Сумскую область.

Сообщалось, что депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный как Юзик, отличился новым скандальным поступком.

В Киеве нардепа поймали на нарушении правил дорожного движения. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале исключенный из "Слуги народа" депутат Антон Поляков.

Напомним, Юзика атаковали прямо под Радой, скандальное видео попало в сеть

А еще Politeka писала, что Юзик вляпался в дикий скандал в родном городе

Также Politeka сообщала, что поступок Юзика в родном городе взбесил украинцев, появились фото



