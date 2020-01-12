Народный депутат от партии «Слуга народа» Юрий Корявченков по прозвищу "Юзик" оказался в эпицентре нового громкого скандала

Так, в Telegram-канале "Темный Рыцарь" появилась аудиозапись, на которой якобы нардеп Корявченков обсуждает вопросы "схем" с незаконным игорным бизнесом в Кривом Роге.

Сообщается, что запись сделана в ресторане "Околица", в котором "Юзик" проводит бизнес-встречи.

"Ты правильно сказал сейчас за лотерею. Ты работай по них. И пускай тебе кто-то предъявит предъяву. Пускай тебе предъяву прокуратура кинет, ГБР, пускай они скажут, что ты что-то незаконно делаешь. Делай это по моей команде. А мы посмотрим", – слышно в записи голос, похожий на голос нардепа Корявченкова.

При этом другой участник разговора дает понять, что к схемам с нелегальным игровым бизнесом якобы причастен и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Давид Арахамия ответит вам на любой вопрос по игровому бизнесу. Человек в нашей структуре Верховной Рады, уважаемый человек", – говорит он.

Также на записи присутствуют и намеки на угрозы тем, кто захочет развалить схему. Так, мужской голос предупреждает, что "кто будет из прокурорских мешать, будем вносить в ЕРДР".

Напомним, осенью 2019 года Корявченков фигурировал в другом громком скандале.

Тогда в сети появилась запись разговора «слуг народа» с главой полиции Днепропетровской области

Как стало известно, 25 сентября депутаты Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина, Вячеслав Медяник и Юрий Корявченков, известный как «Юзик», имели встречу с руководителем днепропетровской полиции Владимиром Огурченко и претендентом на должность главного полицейского Кривого Рога Сергеем Лукашовым в криворожском ресторане «Околица».

В разговоре речь шла о том, что нардепы будут контролировать, какие дела и как должна вести полиция.

Напомним, поступок Юзика в родном городе взбесил украинцев, появились фото: "теперь царь и бог".

Как сообщала Politeka, Юзик вляпался в дикий скандал на месте пожара в Одессе, кадры позора: "только его тут не хватало".

Также Politeka писала, что Юзик со слугами народа вляпался в дикий скандал, в сеть слили разговор.