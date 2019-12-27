Народный депутат от партии «Слуга народа» Юрий Корявченков снова оказался в эпицентре скандала из-за нарушения правил парковки автомобиля

Фотокомпромат в группе «Это Кривой Рог, детка», опубликовал пользователь Александр Игнатенко, передает Politeka.

«Юзик припарковался у "Копоти и Баклажана" Права за сало?)», – подписал он пост.

Под публикацией разгорелась нешуточная дискуссия. Если одни порицали нардепа, то другие писали в стиле «кто сейчас вообще законы соблюдает?».

«Ему можно...», «Гнать этого Юзика сс**ными тряпками! Достал уже. Думает, раз кент презика, то всё можно. Он теперь тут царь и бог», «Юзику теперь все можно!!!))))», «Какая х** разница?? за собой лучше смотрите)) пи**ц все любопытные прям)) завидно что ли?? пол Украины права за сало или за деньги и что теперь?», «Нардеп кладет на законы, а ты его ещё и оправдываешь? Или ты так, чисто на зарплате?», – говорится в комментариях.

Корявченков уже оскандалился нарушением ПДД 10 декабря, когда решил посетить место страшного пожара в знаменитом доме Асвадурова, унесшего жизни 12 человек.

Он оставил свой белый Prada посреди улицы, и пожарная машина не смогла проехать на территорию расчистки. Нардеп увидел это, побежал к своему авто, сел, и больше его никто не видел.

Паркування слуги народу #Слуганароду може ж так паркуватися, чом би й ні. Прикметно, що відео якраз з Одеси і там присутня пожежна машина. Gepostet von Рагу.лі am Freitag, 13. Dezember 2019

Видео конфуза облетело сеть, вызвав шквал критики в адрес парламентария.

Напомним, слуга народа раскрыла свои тайные желания прямо в Раде.

Как сообщала Politeka, редкие фото скандального "Юзика" попали в сеть.

Также Politeka писала, что Юзик крупно вляпался в родном городе, Арахамия не сдержался.