Народный депутат от партии «Слуга народа» Юрий Корявченков снова оказался в эпицентре скандала из-за нарушения правил парковки автомобиля
Фотокомпромат в группе «Это Кривой Рог, детка», опубликовал пользователь Александр Игнатенко, передает Politeka.
«Юзик припарковался у "Копоти и Баклажана" Права за сало?)», – подписал он пост.
Под публикацией разгорелась нешуточная дискуссия. Если одни порицали нардепа, то другие писали в стиле «кто сейчас вообще законы соблюдает?».
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«Ему можно...», «Гнать этого Юзика сс**ными тряпками! Достал уже. Думает, раз кент презика, то всё можно. Он теперь тут царь и бог», «Юзику теперь все можно!!!))))», «Какая х** разница?? за собой лучше смотрите)) пи**ц все любопытные прям)) завидно что ли?? пол Украины права за сало или за деньги и что теперь?», «Нардеп кладет на законы, а ты его ещё и оправдываешь? Или ты так, чисто на зарплате?», – говорится в комментариях.
Корявченков уже оскандалился нарушением ПДД 10 декабря, когда решил посетить место страшного пожара в знаменитом доме Асвадурова, унесшего жизни 12 человек.
Он оставил свой белый Prada посреди улицы, и пожарная машина не смогла проехать на территорию расчистки. Нардеп увидел это, побежал к своему авто, сел, и больше его никто не видел.
Видео конфуза облетело сеть, вызвав шквал критики в адрес парламентария.
Напомним, слуга народа раскрыла свои тайные желания прямо в Раде.
Как сообщала Politeka, редкие фото скандального "Юзика" попали в сеть.
Также Politeka писала, что Юзик крупно вляпался в родном городе, Арахамия не сдержался.