Народный депутат от фракции «Слуга народа» Юрий Корявченков ушел от вопросов украинцев, которые подловили его под Верховной Радой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

«Не самая теплая встреча сегодня произошла у народного депутата Юрия Корявченкова из партии «Слуга народа». Противники земельной реформы случайно встретили его и потребовали объяснений: почему Владимир Зеленский публично говорит, что иностранцам землю будут продавать только после референдума, тогда как законопроект позволяет отбирать землю банкам, которыми могут владеть в том числе иностранцы», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как «Юзик» не смог внятно ответить на вопросы украинцев, поэтому решил от ниш просто «уйти».

«Его пытались задержать, дернув за куртку, однако политику удались скрыться. Присутствующие сопроводили уход политика криками: «Позор», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, народный депутат от партии «Слуга народа» Юрий Корявченков по прозвищу "Юзик" оказался в эпицентре нового громкого скандала.

Так, появилась аудиозапись, на которой якобы нардеп Корявченков обсуждает вопросы "схем" с незаконным игорным бизнесом в Кривом Роге.

Сообщается, что запись сделана в ресторане "Околица", в котором "Юзик" проводит бизнес-встречи.

"Ты правильно сказал сейчас за лотерею. Ты работай по них. И пускай тебе кто-то предъявит предъяву. Пускай тебе предъяву прокуратура кинет, ГБР, пускай они скажут, что ты что-то незаконно делаешь. Делай это по моей команде. А мы посмотрим", – слышно в записи голос, похожий на голос нардепа Корявченкова.

Напомним, поступок Юзика в родном городе взбесил украинцев, появились фото: "теперь царь и бог".

Как сообщала Politeka, Юзик вляпался в дикий скандал на месте пожара в Одессе, кадры позора: "только его тут не хватало".

Также Politeka писала, что Юзик со слугами народа вляпался в дикий скандал, в сеть слили разговор.