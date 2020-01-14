Народный депутат от фракции «Слуга народа» Юрий Корявченков ушел от вопросов украинцев, которые подловили его под Верховной Радой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.
«Не самая теплая встреча сегодня произошла у народного депутата Юрия Корявченкова из партии «Слуга народа». Противники земельной реформы случайно встретили его и потребовали объяснений: почему Владимир Зеленский публично говорит, что иностранцам землю будут продавать только после референдума, тогда как законопроект позволяет отбирать землю банкам, которыми могут владеть в том числе иностранцы», - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как «Юзик» не смог внятно ответить на вопросы украинцев, поэтому решил от ниш просто «уйти».
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«Его пытались задержать, дернув за куртку, однако политику удались скрыться. Присутствующие сопроводили уход политика криками: «Позор», - подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось ранее, народный депутат от партии «Слуга народа» Юрий Корявченков по прозвищу "Юзик" оказался в эпицентре нового громкого скандала.
Так, появилась аудиозапись, на которой якобы нардеп Корявченков обсуждает вопросы "схем" с незаконным игорным бизнесом в Кривом Роге.
Сообщается, что запись сделана в ресторане "Околица", в котором "Юзик" проводит бизнес-встречи.
"Ты правильно сказал сейчас за лотерею. Ты работай по них. И пускай тебе кто-то предъявит предъяву. Пускай тебе предъяву прокуратура кинет, ГБР, пускай они скажут, что ты что-то незаконно делаешь. Делай это по моей команде. А мы посмотрим", – слышно в записи голос, похожий на голос нардепа Корявченкова.
Напомним, поступок Юзика в родном городе взбесил украинцев, появились фото: "теперь царь и бог".
Как сообщала Politeka, Юзик вляпался в дикий скандал на месте пожара в Одессе, кадры позора: "только его тут не хватало".
Также Politeka писала, что Юзик со слугами народа вляпался в дикий скандал, в сеть слили разговор.