Спасатели вторые сутки ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне

Как передает Politeka.net, в воскресенье, 5 апреля, о ситуации рассказал и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов в соцсети Фейсбук. По его словам, в целом горит около 100 га территориии отчуждения.

Фирсов заснял тревожные данные прибора, измеряющего уровень радиации.

"Есть плохие новости - в центре пожара радиация выше нормы. Как вы видите на видео, показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14 (превышает норму в 16 раз, - прим. ред.). Но такая ситуация только в очаге пожара", - отметил чиновник.

Вогнеборці продовжують боротися з пожежою, яка виникла у Чорнобильській зоні. Ситуація складна. Вогонь поширився на Чернобильску зону 20 гектарів, але загалом палає більше 100 гектарів. Як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева... Є погані новини - у центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показники приладу становлять 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі. На жаль, руки в нас зазвичай доходять до реформ лише тоді, коли трапляється біда. Проблема підпалів трави несвідомими громадянами навесні та восени в нас давно вже стоїть дуже гостро. Втім, штраф за таке порушення досі складає лише 175 грн. І кожен рік ми бачимо одну й ту саму картину - в усіх регіонах палають поля, очерет, ліси. Це варварство необхідно нарешті вже припиняти. На першому ж засіданні парламенту депутати мають суттєво підняти штрафи за підпал трави. За відсутність маски зараз вас можуть покарати на 17 тисяч гривень. А за підпал, який може забрати чиєсь життя (як вже недавно відбулося на Житомирщині), штраф мізерний. Так тривати більше не може. Штрафи за підпали мають бути збільшені у 50-100 разів. Відповідні законопроекти є. Сподіваюся, вони будуть проголосовані. Інакше масштабні пожежі будуть і надалі відбуватися кожної осені та весни. Gepostet von Єгор Фірсов am Sonntag, 5. April 2020

Кроме того Фирсов резко высказался о причинах возгорания, вернее сказать, о "поджигателях".

"Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья... К сожалению, руки у нас обычно доходят до реформ лишь тогда, когда случается беда. Проблема поджогов травы бессознательными гражданами весной и осенью у нас давно уже стоит очень остро. Впрочем, штраф за такое нарушение до сих пор составляет лишь 175 грн. И каждый год мы видим одну и ту же картину - во всех регионах горят поля, камыш, леса. Это варварство необходимо наконец-то пресекать... Так продолжаться больше не может".

Чиновник добавил, что нардепы планируют поднять штраф за поджог травы в 50-100 раз - соответствующие законопроекты уже подготовлены.

Ранее мы сообщали, в тушении пожара в Чернобыльской зоне задействованы два самолета АН-32П и вертолет МИ-8.

«Тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения. Угрозы населенным пунктам нет», - отмечается в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Напомним, зловещие следы оставляет ядовитый смог на стеклах, такого в Украине еще не было: «Вот, чем мы дышим».

Также Politeka писала о том, что ядовитое облако накрыло Украину, показатели зашкаливают: что происходит.