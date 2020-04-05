Спасатели вторые сутки ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне
Как передает Politeka.net, в воскресенье, 5 апреля, о ситуации рассказал и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов в соцсети Фейсбук. По его словам, в целом горит около 100 га территориии отчуждения.
Фирсов заснял тревожные данные прибора, измеряющего уровень радиации.
"Есть плохие новости - в центре пожара радиация выше нормы. Как вы видите на видео, показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14 (превышает норму в 16 раз, - прим. ред.). Но такая ситуация только в очаге пожара", - отметил чиновник.
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Кроме того Фирсов резко высказался о причинах возгорания, вернее сказать, о "поджигателях".
"Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья... К сожалению, руки у нас обычно доходят до реформ лишь тогда, когда случается беда. Проблема поджогов травы бессознательными гражданами весной и осенью у нас давно уже стоит очень остро. Впрочем, штраф за такое нарушение до сих пор составляет лишь 175 грн. И каждый год мы видим одну и ту же картину - во всех регионах горят поля, камыш, леса. Это варварство необходимо наконец-то пресекать... Так продолжаться больше не может".
Чиновник добавил, что нардепы планируют поднять штраф за поджог травы в 50-100 раз - соответствующие законопроекты уже подготовлены.
Ранее мы сообщали, в тушении пожара в Чернобыльской зоне задействованы два самолета АН-32П и вертолет МИ-8.
«Тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения. Угрозы населенным пунктам нет», - отмечается в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Напомним, зловещие следы оставляет ядовитый смог на стеклах, такого в Украине еще не было: «Вот, чем мы дышим».
Также Politeka писала о том, что ядовитое облако накрыло Украину, показатели зашкаливают: что происходит.