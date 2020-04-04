Чернобыльскую зону охватил масштабный пожар, к ликвидации подключили авиацию из-за высокой радиации

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киевской области.

«4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. В 14:30 и в 14:53 два самолета АН-32П ГСЧС вылетели из г. Нежин для тушения пожара в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения. В 15:33 к месту пожара вылетел вертолет ГСЧС МИ-8», - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего к ликвидации возгорания привлечены 90 пожарных и 18 единиц техники. Работает авиация.

«Тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения. Угрозы населенным пунктам нет», - подчеркивается в сообщении.

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