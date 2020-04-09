Военно-воздушные силы Вооруженнных сил Украины получили новые образцы авиации, а также видов вооружения

Одним из них стал сверхзвуковой самолет-разведчик «Су-24МР». Кадры с его испытаниями появилось на канале Defense Express в YouTube. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Самолет был разработан еще в 1980 году, но прошел модернизацию. Его оснастили системой радиолокационной разведки «Багнет», а также современным оборудованием для обнаружения техники и живой силы врага.

Кроме того, были установлены аппаратура «Аист-М», которая разрешает вести телевизионную разведку местности, система фиксации, а также излучения от радиолокационных систем. Также самолет имеет инфракрасное оборудование «Зима», что позволяет выявлять замаскированные объекты.

Новая «ласточка» ВСУ способна развивать скорость до 2240 километров в час. Максимальная масса, с которой может взлететь самолет, составляет 39,7 тонн. На посадку «Су-24МР» может заходить до высоты 40-50 метров.

Напомним, ранее появились подробности испытаний опытного образца танка Т-72, который изготовили специально для ВСУ.

На нем установили прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой.

Помимо этого, обновленный танк оснастили комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системой, что позволит бойцам ВСУ более эффективно применять вооружение машины в условиях боевых действий.

Напомним, Бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

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