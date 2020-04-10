Появились уникальные кадры попадания украинской крылатой ракеты "Нептун" по морской цели во время испытаний на полигоне

Видео опубликовало издание Defense Express. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз).

Стрельбы проходили на полигоне в Одесской области. В результате были подтверждены возможности новейшего ракетного комплекса "РК-360МЦ" и крылатой ракеты "Р-360".

Пуск ракеты сопровождала украинская авиация, которая фиксировала точность попадания. Отметим, точность вызвала восторг в сети.

Береговой ракетный комплекс "Нептун" был разработан украинскими инженерами. Он предназначен для контроля территориальных вод Украины, защиты военно-морских баз, береговых объектов и критической инфраструктуры побережья.

Заявленная дальность пуска ракеты составляет до 280 км. Скорость - около 1000 км/ч, высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м. Масса ракеты - 870 кг, масса боевой части -150 кг.

Комплекс "Нептун" разработан ГосККБ "Луч", производится в кооперации с привлечением только украинских предприятий.

Украинцы просто ликуют, увидев пуск крылатой ракеты "Нептун".

«Красавцы за три года создали отличную ракету», «чётко!!!!!!», «48 секунд, которые потрясли Украину!», «Красота. Слава Украине», «Пипец оккупантам», «А можно таким стрельнуть по лифту с очередным матаролой?», «До Кремля долетит?», «Это прекрасно», - комментируют кадры в сети.

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