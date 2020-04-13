С начала 2020 года на войне за независимость на Донбассе погибли десятки военных
Так, стало известно, что на Донбассе погибли 45 защитников Украины, среди которых была одна женщина.
Последний раз страна понесла потери 12 апреля – в большой христианский праздник Вербное воскресенье российские наемники убили солдата 93-й бригады "Холодный Яр" Леонида Скакуненка, передает 24 канал.
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В штабе Объединенных сил постоянно заявляют, что несмотря на режим прекращения огня, оккупанты сотни раз открывал огонь, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
1. Юрий Сергеев – лейтенант 72-й ОМБр Черных Запорожцев погиб 1 января из-за ранения в голову. Основными версиями неосторожность и попытка самоубийства;
2. Сергей Дичек – 48-летний военный погибший 5 января из подрыв грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;
3. Сергей Рацун – 43-летний воин погибший 5 января от вражеской пули, служил в девяносто третьего ОМБр имени Холодного Яра;
4. Руслан Насальський – 24-летний воин 109-й ОГШБ погибший 5 января вблизи Павлополь при неизвестных обстоятельствах;
5. Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от враждебного ранения, служил в 28-й ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
6. Александр Булык – 47-летний военный Госпогранслужбы 9 января умер в зоне ООС из-за заболевания сердца;
7. Виталий Караван – 26-летний защитник погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
8. Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в девяносто втором ОМБр атамана Ивана Сирко;
9. Игорь Химичук – 29-летний старший солдат погиб 16 января от вражеской пули во время выполнения боевой задачи.
10. Валерий Закусило – 32-летний военный погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули.
11. Александр Слободанюк – младший сержант, погиб 19 января от пули вражеского снайпера. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защиты Украины.
12. Василий Муха – 31-летний боец 37-й ОМБП Запорожье погиб 20 января во время перестрелки с боевиками у опытных;
13. Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в десятый ОГШБр;
14. Михаил Ошурко – 21-летний боец сороковых ОАБр скончался 25 января во Луганской области при невыясненных обстоятельствах;
15. Евгений Щуренко – 41-летний боец, который служил в одесской 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 января накануне своего дня рождения от вражеской пули.
16. Антон Хоба – 28-летний военнослужащий ВСУ. Погиб тоже 26 января. На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.
За февраль 2020 года погибли:
1. Клавдия Сытник – 33-летняя женщина-медик попала под обстрел вблизи Новотошковское, когда несла лекарства украинском воину. Погиб 1 февраля.
2. Александр Свинцицкий – 36-летний военный семьдесят второй ОМБр Черных Запорожцев погиб 3 февраля в результате огнестрельного ранения головы в районе Золотого.
3. Игорь Надолько – 51-летний парамедик "Ангелов Тайры" умер 7 февраля во зоне ООС из-за остановки сердца.
4. Максим Хитайлов – 22-летний гранатометчик погиб во время кровавого боя вблизи Золотого 18 февраля. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года.
5. Борис Шпачук – 52-летний полковник сто двадцать восьмой ОГШБ умер 18 февраля на боевой позиции у Волновахи из-за разрыва тромба.
6. Вадим Романов – 30-летний командир отделения пятьдесят девятой ОМПБр погиб при неуточненных обстоятельствах 20 февраля в результате пулевого ранения.
7. Александр Тараскин – 36-летний полицейский умер 22 февраля во зоне ООС от внезапной остановки сердца.
8. Дмитрий Гринь – 28-летний старший водитель мотопехотного отделения подорвался на взрывчатке 26 февраля. Военный погиб при исполнении боевых задач. Герой заключил контракт с ВСУ в январе 2019 года.
9. Владимир Федченко – 46-летний боец, который служил в 93-той бригаде "Холодный Яр" с 2016 года. Военный принимал участие в обороне Старогнатовка и Авдеевки. 27 февраля Владимир погиб от пули снайпера.
За март 2020 года погибли:
1. Игорь Гавриляк – 33-летний военный из 72 ОМБР Черных Запорожцев.
2. Сергей Русских – 31-летний защитник из Мариуполя, защищал родной Донбасс от оккупантов в рядах Вооруженных сил Украины с 2018 года.
3. Владимир Черненко – 25-летний защитник, погиб 3 марта в результате обстрела украинских позиций. Служил в 13-м отдельном мотопехотном батальоне 58-й отдельной мотопехотной бригады. Имел звание старшего сержанта.
4. Дмитрий Осичкин – 26-летний военный тридцать четвёртый ОМПБ погиб 5 марта в районе села Пески от подрыва на взрывчатке.
5. Дмитрий Фирсов – 40-летний боец погиб 6 марта вблизи Крымского результате подрыва БМП на мине. Был бойцом девяносто третьего отдельной механизированной бригады, в которой командовал взводом.
6. Евгений Черных – 29-летний боец погиб 8 марта в результате попадания ракеты боевиков в авто украинских военных. Он воевал в составе пятьдесят седьмой отдельной мотопехотной бригады атамана Костя Гордиенко.
7. Виктор Солтис – 34-летний военный погиб 10 марта, он служил в 131-м разведывательном батальоне ВСУ. Он родом из села Владимировка Кропивницкого района.
8. Андрей Ведешин – 34-летний старший солдат погиб 10 марта, служил по контракту в 131-м отдельном разведывательном батальоне. Родом из Тульчинского района Винницкой области.
9. Богдан Петренко – 23-летний старший наводчик гранатометного взвода погиб 10 марта, служил в семьдесят втором отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.
10. Илья Пережогин – 26-летний младший сержант 131-го ОРБ погиб 10 марта вблизи Песков вследствие попадания пули снайпера.
11. Валерий Стельмах – 23-летний наводчик артиллеристов "Азова" умер 16 марта в Мариуполе из-за остановки сердца;
12. Алексей Золин – 35-летний боец тридцатых ОМБр имени Константина Острожского погиб 19 марта во районе Попасной из-за попадания пули вражеского снайпера.
13. Владимир Мовчанюк – 36-летний младший сержант пятьдесят седьмой ОМПБр имени атамана Костя Гордиенко, погиб 30 марта от пули вражеского снайпера под Ясиноватой.
14. Александр Маланчук – 23-летний командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-вой горно-штурмовой роты воинской части А3029. Герой родом из Черновцов. Погиб 31 марта во время выполнения военного долга.
Напомним, в сеть слили кадры нового мощного вооружения разведки ВСУ.
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