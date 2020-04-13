11. Александр Слободанюк – младший сержант, погиб 19 января от пули вражеского снайпера. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защиты Украины.

12. Василий Муха – 31-летний боец 37-й ОМБП Запорожье погиб 20 января во время перестрелки с боевиками у опытных;

13. Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в десятый ОГШБр;

14. Михаил Ошурко – 21-летний боец сороковых ОАБр скончался 25 января во Луганской области при невыясненных обстоятельствах;

15. Евгений Щуренко – 41-летний боец, который служил в одесской 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 января накануне своего дня рождения от вражеской пули.

16. Антон Хоба – 28-летний военнослужащий ВСУ. Погиб тоже 26 января. На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.

За февраль 2020 года погибли:

1. Клавдия Сытник – 33-летняя женщина-медик попала под обстрел вблизи Новотошковское, когда несла лекарства украинском воину. Погиб 1 февраля.

2. Александр Свинцицкий – 36-летний военный семьдесят второй ОМБр Черных Запорожцев погиб 3 февраля в результате огнестрельного ранения головы в районе Золотого.

3. Игорь Надолько – 51-летний парамедик "Ангелов Тайры" умер 7 февраля во зоне ООС из-за остановки сердца.

4. Максим Хитайлов – 22-летний гранатометчик погиб во время кровавого боя вблизи Золотого 18 февраля. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года.

5. Борис Шпачук – 52-летний полковник сто двадцать восьмой ОГШБ умер 18 февраля на боевой позиции у Волновахи из-за разрыва тромба.

6. Вадим Романов – 30-летний командир отделения пятьдесят девятой ОМПБр погиб при неуточненных обстоятельствах 20 февраля в результате пулевого ранения.

7. Александр Тараскин – 36-летний полицейский умер 22 февраля во зоне ООС от внезапной остановки сердца.

8. Дмитрий Гринь – 28-летний старший водитель мотопехотного отделения подорвался на взрывчатке 26 февраля. Военный погиб при исполнении боевых задач. Герой заключил контракт с ВСУ в январе 2019 года.

9. Владимир Федченко – 46-летний боец, который служил в 93-той бригаде "Холодный Яр" с 2016 года. Военный принимал участие в обороне Старогнатовка и Авдеевки. 27 февраля Владимир погиб от пули снайпера.