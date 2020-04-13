"Мы ничего у них не брали. Мы белые и пушистые, притом даже белее и пушистее, чем надо было бы. Напомню вам, что здесь, скорее, надо говорить о воссоединении народов. Поэтому здесь уместней прецедент с Восточной и Западной Германией. Мало этого, мы еще далеко не всех русских услышали. Мы очень многих русских еще не услышали", - высказался скандальный Соловьев.