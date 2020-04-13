Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев озвучил агрессивную риторику в сторону Украины
Так, он пафосно пригрозил Украине аннексией новых территорий Российской Федерацией.
Маразматичные заявления прозвучали во время спора с российским политологом Дмитрием Некрасовым во время прямого эфира программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.
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В частности, Соловьева возмутило то, что его оппонент обвинил Россию в аннексии Крыма и частичной оккупации Донбасса. Услышав это, рупор Кремля решил обелить репутацию страны-агрессора довольно странным способом - выдвижением новых угроз в адрес соседнего государства, объяснив, что это будет "воссоединение народов".
"Мы ничего у них не брали. Мы белые и пушистые, притом даже белее и пушистее, чем надо было бы. Напомню вам, что здесь, скорее, надо говорить о воссоединении народов. Поэтому здесь уместней прецедент с Восточной и Западной Германией. Мало этого, мы еще далеко не всех русских услышали. Мы очень многих русских еще не услышали", - высказался скандальный Соловьев.
Также ранее сообщалось, что топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что Российская Федерация якобы может пойти на масштабное вооруженное вторжение.
Свою угрожающую речь главный шут Кремля приукрасил пафосными оборотами о грозном русском медведе, который наводит страх на весь мир.