Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь оказался в центре внимания

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для этого стало недавнее заявление его личного пресс-секретаря Дмитрия Пескова о состоянии здоровья лидера Кремля, которое смутило россиян.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter опубликовал рядовой кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Песков: Здоровье Путина отменное, это видно по рабочему графику. Мероприятий стало больше, чем обычно", - написал пропагандист.

Россияне неоднозначно отреагировали на слова Пескова и предположили, что Владимир Путин испугался китайского вируса, поскольку решил закрыться в своем личном бункере под Москвой.

"Надеемся, что Песков как всегда пургу несет", "Только мощи Путина спасут Россию", "Какие мероприятия в бункере?", "Значит хреново. Пескову не стоит верить", "Спрятался от проблем ..от нужности принимать решения, в конце концов от трусости", "Творожек кушает?", "Неужели все уже так плохо?", "График поездок где у него? Из бункера и ночью речи толкать можно", "Значит все наоборот", - шутят они в комментариях под публикацией Смирнова.

Ранее мы рассказывали, что конфуз Путина с печенегами и половцами высмеяли яркой фотожабой. Новый шедевр сделал популярный российский художник Игорь Поночевный, который известен всем под псевдонимом "Алеша Ступин".

На фотожабе можно увидеть раздетого Владимира Путина, который оседлал коня и с щитом готовится "защищать" Россию от половцев и печенегов.

Пользователи с юмором отреагировали на очередной шедевр Игоря Поночевного и предположили, что свое оружие Путин мог пропитать "Новичком".

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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